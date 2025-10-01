"Eva Ayllón es mi amiga y Lita Pezo me encanta": Myriam Hernández revela en RPP su vínculo con el Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Myriam Hernández volverá a Lima para dos inolvidables conciertos el 22 y 23 de octubre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Con el auspicio de radio Felicidad, la cantante chilena interpretará sus clásicos temas, además de las canciones de su último álbum Tauro (2024) el cual fue trabajado junto al productor Jacobo Calderón.

La artista e ídolo de la balada romántica pronto estará en la capital, y antes de su llegada RPP conversó con ella. La intérprete de Herida y Peligroso amor mencionó extrañar “el cariño impresionante” del público y no tanto la comida peruana, ya que convive un vínculo especial con nuestra gastronomía desde hace varios años.

“No extraño tanto la comida porque tengo aquí una persona maravillosa que me ayuda, que es mi paño de lágrimas, que es mi brazo derecho. Ella es Amparito, que es peruana, ella es de Arequipa. Ella prepara mi cebiche, mi arroz con pollo, causa limeña y todos los platos peruanos. Tengo de alguna manera un pedacito de Perú en mi casa”, declaró.

Al ser consultada sobre a qué artista nacional admira, la ‘Baladista de América’ no dudó en mencionar a la cantante criolla Eva Ayllón.

“Con Eva Ayllón tenemos una amistad preciosa. Me encanta ella”, sostuvo. De igual manera, resaltó su admiración por Lita Pezo, quien participó en Viña del Mar 2024. “Lita Pezo me encanta. Me encanta como canta ella, canta precioso. La escuché cantando mi música también. Me fascina mucho”, señaló.

Myrian Hernández destaca que Karol G cante su tema ‘El hombre que yo amo’

Myrian Hernández volvió a emocionarse con un reciente post en Instagram de la cantante Karol G donde aparece cantando su clásica balada El hombre que yo amo, donde ‘La bichota’ recuerda a su papá Guillermo Giraldo.

“Me fascina que Karol sea así. Es la segunda vez que sube esa canción. La primera vez la hizo en pandemia. Volvió a subir esa canción que le sale precioso y se la dedica a su padre. Se ha viralizado un poco esto nuevamente”, expresó.

En ese sentido, la también actriz y compositora recalcó que las nuevas generaciones y los otros géneros musicales tengan como referencia “las canciones clásicas que hablan de amor” y que a ella tanto le encantan. "Me fascina que sea así", añadió.

En otro momento, Hernández, quien recibió la Gaviota de Plata y la Gaviota de Platino en el Festival de Viña del Mar 2025, recordó la primera vez que subió a un escenario a los 11 años en su colegio San Gaspar donde cantó Amor Amor, de la cantante española Lolita.

“Fue un día tan importante y especial para mí. Sin duda imborrable porque después de esa vez nunca más me bajé de un escenario. Empezó ahí mi carrera musical y todavía no era profesional porque no estaba en televisión, de alguna manera comencé ahí”, dijo.

Myriam Hernández habla de su álbum Tauro con 10 canciones inéditas

En enero de 2024, Myriam Hernández lanzó Tauro, su undécimo álbum de estudio con 10 canciones inéditas con la colaboración del productor y compositor Jacobo Calderón con quien se reencontró luego de la pandemia.

"Empezamos a grabar el primer álbum que fue Sinergia y luego de eso se pudo hacer más canciones para Tauro. El álbum se lanzó el año pasado. Fue maravillosa la travesía de componer juntos, de escuchar sus canciones, que me encantan, me fascinan, y obviamente por la idea del amor", comentó.

En ese sentido, mencionó que, a pesar de la tentación de moverse al género urbano, la cantautora chilena no dudó en seguir con su estilo de balada romántica.

"A pesar de que hoy en día predomina la música urbana, yo he querido estar siempre nadando en contra de la corriente, pero apuntando por mi gusto personal, por la línea romántica que me conoce toda la gente y el público", explicó.

Para sus dos conciertos en Lima, Myriam promete interpretar temas de su último disco, además, de innovar con técnicas visuales para su presentación.

"Hay nuevos arreglos que todavía no presenté el público peruano. Hemos trabajado en las técnicas visuales, en la iluminación, las canciones que voy a cantar. La gente se va a sorprender con algunas cosas", resaltó.

Myrian Hernández: “De no haber sido cantante, hubiera estudiado psicología”

Myrian Hernández habló de su inclinación a la psicología. A ser consultada sobre qué cosa hubiera querido estudiar, recalcó estar interesada en una carrera que le permita “tener mucha empatía por los demás” al igual que hace con sus canciones.

“Yo creo que una carrera que a mí me hubiese gustado es la psicología porque de alguna manera debes tener empatía con los demás, de entenderlos, de darles tu apoyo, darles tu atención, que es un poco de lo que yo hago, pero a través de la música. Entonces, creo que eso me hubiera gustado”, sostuvo.

De igual manera, la también empresaria destacó que sus canciones sean llevadas a otros géneros como la salsa, la cumbia y el pop.

“Yo creo que es porque son clásicas. Son sencillas, son bonitas melódicamente, tienen una letra que inspira, que se adapta perfecto a las historias que realmente existen. Por eso es por lo que el público siempre adopta la letra para ellos y musicalmente creo que son fáciles de adaptar a otros ritmos también”, acotó.

Myrian Hernández invita a los peruanos a ir a sus dos conciertos en Lima

Myrian Hernández mandó un mensaje a todo el público peruano luego de que lograra sold out el 23 de octubre y abrir una segunda fecha el 22 del mismo mes esperando cantar sus temas: El hombre que yo amo, Herida, Si yo me vuelvo a enamorar, Peligroso amor, Ay amor, Mio, Tonto, Te pareces tanto a él, La fuerza del amor, entre otros.

“Quiero decirles que estoy feliz por la segunda fecha en Lima. Ojalá todos los conciertos que vaya a realizar estén llenos. Los invito a que nos llenemos de emoción, de música, de amor, que nos llevemos un mensaje positivo porque hay canciones como Invencible que llevan ese mensaje de poder, de tratar de sentir que, a pesar de las penas y los problemas, puedes levantarte y salir adelante”, enfatizó.

Finalmente, contó que, si bien se mantendrá de gira en Latinoamérica hasta febrero y marzo del próximo año, no descarta poder trabajar en un nuevo proyecto musical.

“Estoy también en un programa de televisión donde soy jurado y creo que ya recién el próximo año voy a empezar a ocuparme de trabajar en un próximo álbum que todavía no se verá sino hasta el 2027”, aseveró.

