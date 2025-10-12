Imitador de Pedro Infante es el ganador de ‘Yo Soy’: “Este triunfo significa el cariño de todos”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La primera temporada del año de Yo Soy llegó a su esperada gran final con una gala cargada de emoción, talento y nostalgia. Cuatro imitadores que se ganaron el cariño del público —Daddy Yankee, José José, Raphael y Pedro Infante— se enfrentaron en una noche espectacular que mantuvo a todos al borde del asiento.

Tras una reñida competencia, Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante, se coronó como el ganador absoluto gracias a su impecable interpretación de Deja que salga la luna. Su potente voz, carisma y la sensibilidad con la que rindió homenaje al ícono de la música mexicana lo convirtieron en el favorito de la jornada.

Conmovido y sorprendido, Zavaleta expresó su gratitud al recibir el trofeo que lo consagró como campeón de Yo Soy 2025:

“Este triunfo significa el cariño de todos. Gracias a ustedes por la preferencia. Gracias a mi familia, los amo mucho y también amo a las personas que me han venido a apoyar. Este trofeo es de ustedes, que no más lo tengo encargadito para cuidarlo. Muchas gracias”, dijo con emoción.

Así llegó Pedro Infante a la final de ‘Yo Soy’

Primer puesto

Pedro Infante (Jesús Zavaleta)

Segundo Puesto

Raphael (Josué Rivaldo)

Tercer puesto

José José (Luigui Jesús)

Cuarto puesto

Daddy Yankee (Gandhi Regalado)

Es el segundo imitador de Pedro Infante que gana en ‘Yo Soy’

En octubre de 2020, competían los imitadores de Luis Enrique, Pedro Infante, Jon Bon Jovi, Danna Paola y Juan Luis Guerra, quienes se enfrentaron en una segunda ronda. Sin embargo, después de sus presentaciones llegó el momento de nombrar al campeón de Yo Soy.

De todos ellos, Pedro Infante fue quien levantó la copa. El artista se conmovió al escuchar su nombre y levantó su premio entre lágrimas, además, agradeció y se animó a dar unas palabras de agradecimiento: "Quiero agradecer a mi mamá, a mi familia que me apoyó, a mis amigos, a todos los que creyeron en mí y felicidades a todos", dijo Luis Hans.

¿Quién es el imitador de Pedro Infante?

Jesús Zavaleta es conocido por ser imitador de Pedro Infante en Yo Soy 2025. Sin embargo, aparte de dedicarse a la música, es personal trainer y fisicoculturista. Natural de Cajabamba, en Cajamarca, el artista mencionó que le gusta estar en forma tanto en el canto como en lo físico.

“Mis alumnos y amigos se encuentran contentos con mi participación y me dicen ‘Pedro Infante Fitness’. Pero eso no es todo”, dijo. Otra faceta poco conocida de Zavaleta es que se dedica al arte plástico.

“He pintado más de 50 cuadros y he participado en varios concursos. Esto me hace muy feliz. Empecé con esto como un hobbie y ahora el arte es parte de mi vida”.