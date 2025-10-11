Cenaida Uribe: “Julieta Lazcano jugaba embarazada, yo no sabía”

La dirigente blanquiazul contó que rechazó fichar a otra central por confiar en la voleibolista argentina y confesó sentirse decepcionada por lo ocurrido.

La subgerente de vóley de Alianza Lima, Cenaida Uribe, rompió su silencio sobre la inesperada salida de la jugadora Julieta Lazcano del club blanquiazul. En declaraciones a radio Ovación, la exdeportista nacional expresó su sorpresa y decepción por las circunstancias que rodearon el alejamiento de la jugadora argentina.

Durante la entrevista, Uribe contó que inicialmente tenía plena confianza en Lazcano, al punto de rechazar otros fichajes como el de Mara Leão, actual integrante de Universitario Vóley.

“A Mara Leão me la ofrecieron también, es un buen fichaje, pero yo teniendo a Julieta dije no. Si no hubiera tenido a Julieta, hubiera tenido a Mara”, explicó. La dirigente también reveló que desconocía que la deportista se encontraba embarazada mientras jugaba.

“Julieta jugaba embarazada, yo no sabía porque ahora tiene como siete meses. En diciembre nace”, comentó, agregando que dentro del equipo surgieron comentarios y celos por la situación.

“Gracias por formar parte de Alianza Lima. Te deseamos lo mejor en tus próximos proyectos”, así se despidió el club tras la salida de Lazcano.Fuente: X: @AlianzaLimaVB

“No se permite una relación entre jugadora y preparador físico”

Uribe señaló que la situación se agravó al descubrir que Lazcano mantenía una relación con un miembro del comando técnico.

“No puedes tener una jugadora que se meta con un preparador físico. Lo primero que hice fue sacarlo a él (David Torres, analista de rendimiento y expreparador físico del club blanquiazul) porque eso no se permite. Me chocó un montón, no me di cuenta para nada”, afirmó.

“Fue una decepción”

Finalmente, la exseleccionada nacional lamentó que la relación profesional entre ambas terminara abruptamente y dejó claro que no existe vínculo alguno con la jugadora.

“Mi relación con ella quedó en cero, porque eso no se hace. A pesar de que siempre decía que Julieta era el ejemplo de una profesional, fue una decepción. No hay ninguna relación”, concluyó.

Julieta Lazcano, exvoleibolista de Alianza Lima, anunció su embarazo junto a David Torres, expreparador físico del club blanquiazul.Fuente: Instagram: @julietalazcano

Julieta Lazcano anunció su embarazo

La voleibolista argentina Julieta Lazcano, recordada por su paso por Alianza Lima, anunció con gran alegría que espera su primer bebé junto a su pareja, David Torres, exanalista de rendimiento y expreparador físico del club blanquiazul.

A través de una emotiva publicación en redes sociales, Lazcano compartió varias fotografías donde luce su embarazo y muestra la ecografía de su hija, a quien llamarán India. El mensaje estuvo acompañado de palabras llenas de amor y gratitud.