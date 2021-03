Mauri Stern se declara fan de Agua Marina y revela su amor por la cumbia: "Me gusta 'Tu amor fue una mentira'". | Fuente: Composición

En su semana de casting, Mauri Stern está muy atento a las personas que van a demostrar su talento para quedarse en la temporada 30 de “Yo Soy”. En la última de edición de este programa, se presentaron imitadores de ‘Agua Marina’ quienes emocionaron al exintegrante de Magneto.

Estos personajes aprovecharon el escenario para lograr su pase y, para calificarlos, Maricarmen Marín le preguntó a su compañero si había escuchado hablar del grupo de cumbia, a lo que él respondió de manera afirmativa:

“Me gusta ‘Tu amor fue una mentira’”, aseguró Mauri Stern ocasionando aplausos entre los imitadores de ‘Agua Marina’. Tras presentarse y pasar a la siguiente etapa del casting de “Yo Soy”, el productor mexicano no pudo ocultar lo que siente cuando escucha este género musical.

“Algo me pasó con la cumbia. Aunque no lo quieras, entra en tu sistema, te posee y lleva a un lugar que no querías”, dijo el jurado.

SORPRESA DE SU FAMILIA

Una grata sorpresa se llevó Mauri Stern en el set de “Yo soy: Grandes Batallas”, ya que su familia lo visitó mientras estaba de jurado.

Por medio de sus redes sociales, el exintegrante de Magneto compartió el momento en el que sus hijos y su esposa, la ecuatoriana Silvana Recalde, posan junto a él.

“Vean quien me visitó el otro día”, escribió Mauri Stern. La publicación fue del agrado de muchos de sus seguidores, quienes le aseguraron que “tiene una linda familia”. Asimismo, Stern agradeció a su familia por dejar su natal México para acompañarlo en este nuevo trabajo.

“Sin el apoyo de ellos esto no sería posible. Gracias”, agregó, no sin antes señalar que “la familia es primero” a modo de etiqueta (#familyfirst). Además, indicó que él es “el verdadero ganador de Yo soy”.

