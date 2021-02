Mauri Stern y Tony Succar tuvieron una acalaroda discusión por el uso del Auto-Tune. | Fuente: Composición

Cruce de opiniones. Durante la emisión de “Yo Soy: Grandes Batallas” de este 5 de febrero, dos miembros del jurado, Tony Succar y Mauri Stern, protagonizaron una discusión al evaluar la presentación del imitador de Bad Bunny.

Todo empezó cuando el ganador de dos Latin Grammy sugirió que este concursante utilice Auto-Tune, un procesador de audio que le ayuda a enmascarar errores en su canto, debido a que es una herramienta comúnmente utilizada en el género urbano.

“No puedes llegar a sonar como él [Bad Bunny] sin esta herramienta”, opinó Succar. Pero esta posición no convenció a su colega Mauri Stern, quien decidió poner el punto sobre las íes. “Pero estás en un concurso de imitación y el canto juega un papel importante, no puedes hacer eso”, replicó.

“No, no, no, esto es ‘Yo Soy’, no ‘Yo Canto’”, repuso Succar. Y el exintegrante de Magneto indicó: “Hombre, si yo inventé eso. Pero no puedes agarrar a un tipo, ponerle Auto-Tune, arreglarle la afinación en vivo, cuando el canto lo tiene que hacer bien”.

“ES LO PEOR QUE TE HE ESCUCHADO, TONY”

Succar, lejos de ceder, contra argumentó: “Mauri, tú no sabes qué es Auto-Tune, tú nunca lo has usado…”. Una sentencia a la que Stern respondió, airado: “¿De qué me hablas? No, no me insultes. Yo estoy hablando de un concurso en el que tiene que cantar afinado, y sí, el urbano usa eso en su producción, pero ¿cómo se te ocurre pensar que le vamos a meter Auto-Tune? No están en un estudio…”.

El productor peruano matizó con que uno puede programar esta herramienta a través de niveles, pero su compañero del jurado no dio su brazo a torcer: “En ‘Yo Soy’ no, no, sería un asesinato al concursante. Es lo peor que te he escuchado, Tony. Lo siento mucho”.

Y pese a que Succar defendió su posición, argumentando que otros programas como “American Idol” y “La Voz” utilizaban Auto-Tune con algunos participantes, Stern dejó sentada su posición: “No se puede aquí, cómo se va a poder poner algo que te pone en tono”.

Como se recuerda, en "Yo Soy: Grandes Batallas" los miembros del jurado están compuestos por Mauri Stern y Tony Succar, los dos nuevos jales que se sumaron a la mesa junto a Maricarmen Marín y Katia Palma.