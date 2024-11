"Yo debí haber muerto, no ella": Yrma Guerrero, de Corazón Serrano, se quebró al recordar a su hermana Edita

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La reciente edición de El reventonazo de la chola tuvo como invitado a Corazón Serrano. Las integrantes dieron detalles del concierto por el 32 aniversario de la orquesta de cumbia en febrero del próximo año y también recordaron el paso de Edita Guerrero, vocalista que falleció en marzo de 2014.

Yrma Guerrero abrió su corazón y contó que nunca va a superar la muerte de su hermana. Durante la entrevista, se mostró afectada tras recordar que Edita fue pilar en la agrupación por lo que debería estar en los éxitos.

"Cuando partió, llegó una multitud de gente. Ella no merecía morir. No sé por qué tocan el tema y cada vez me quiebro. Lo siento mucho. Pero para mí es muy difícil tocar el tema, sobre todo en estas fechas importantes como el aniversario y cuando veo cada concierto repleto, yo digo: ‘Ella debería estar aquí’", mencionó entre lágrimas.

En otro momento, Yrma Guerrero comentó que hubiera preferido estar en el lugar de Edita. "Hay muchas veces en el que yo dije: 'Yo debí haber muerto, no ella'", confesó. Ernesto Pimentel la consoló dándole palabras de aliento: "Me siento orgullosa de ustedes". A lo que Yrma respondió: "Somos unos hermanos que seguimos luchando y creyendo en los sueños, nos proyectamos a crecer cada día, a ser buenas personas y agradecer al público por el aprecio a Corazón Serrano".

¿Cuándo murió Edita Guerrero?

"Señores, con mucha pena les informamos que nuestra hermana Edita Guerrero Neira acaba de fallecer. Esperamos nos sepan apoyar y comprender lo mal que no sentimos por la pérdida de nuestro ser querido".

Con este mensaje publicado en la página oficial de la agrupación Corazón Serrano en Facebook, se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de la cantante el 1 de marzo de 2014.

Inmediatamente los fans empezaron a manifestar sus condolencias por la muerte de la fundadora y cantante de la agrupación de cumbia. "Esperábamos un milagro, pero Dios decidió el momento de tu partida, con mucha y tristeza les comunicamos que nuestra querida hermana Edita dejó de existir", se lee en otra publicación.

En esa circunstancia, fue trasladada al nosocomio Belén de Piura. El médico Vences Balta la atiende y pide que se le practique una tomografía, en ella "se ve categóricamente" que la cantante sufrió "una hemorragia subaracnoidea". Sin embargo, el Ministerio Público de Piura tejió una tesis de parricidio y feminicidio contra su viudo Paul Olórtiga.

