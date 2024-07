Cantante de cumbia Brayam Kamus denuncia extorsión y amenazas: "Me piden 50 mil soles"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cantante de cumbia Brayam Kamus denuncia que extorsionadores le piden 50 mil soles. | Fuente: RPP

El cantante de cumbia Brayam Kamus viene siendo víctima de extorsionadores. En una entrevista en RPP, el artista nacional contó que viene recibiendo amenazas en su celular desde el 2023 pero que desde hace un mes ya no solo fueron mensajes contra él sino también contra sus familiares y personas allegadas a su entorno de trabajo.

“Aparte de mí, se comunican con mis coordinadores en simultáneo. Comienzan a llamar de manera insistente hasta que les responda. Me siguen llegando mensajes, me dicen 'contéstame', me insultan. Hasta ayer, me llamaron casi a las 6 y 41 de la noche. Fui a poner la denuncia, pero en el transcurso del día me mandaron fotos de la cochera de mi carro”, señaló

Asimismo, Brayam Kamus, conocido en el mundo artístico como ‘El principito de la cumbia’, contó que está en la industria desde hace cuatro años y que los extorsionadores miran sus vehículos y presentaciones pidiéndole importante sumas de dinero.

“Me piden 50 mil soles. El año pasado no solo me amenazaban a mí sino a gente que trabaja conmigo que es muy cercana a mí, a pedirles dinero equivalente al valor del carro. El trabajo que tenemos no es solo para mí, tengo un grupo humano a quien también debo pagar”, sostuvo.

Brayam Kamus dejó de publicar su agenda de shows: “Tengo mucho temor”

Brayam Kamus informó que ya puso la denuncia correspondiente y que está a la espera del accionar de las autoridades para que puedan encontrar a los extorsionadores y delincuentes que lo amenazan a él y a su familia.

“Pocas personas son las que deciden poner un alto a esto y deciden tomar ese paso de hacerlo público. Ya está viendo la Drincri este tema. Efectivamente, esto tiene que parar. No sé qué tiene que pasar para que actúen”, precisó.

No obstante, el cantante de cumbia resaltó que tiene mucho miedo y que ya perdió dos presentaciones para resguardar su seguridad ante las amenazas que viene recibiendo.

“Tengo mucho temor. Nos perdimos dos presentaciones porque dijeron que iban a poner una bomba en mi carro. Antes yo publicaba mi agenda de la semana, donde voy tal fecha. Ahora lo dejé de hacer por ese motivo (…) Estoy pensando cambiar de cochera. No puedo vivir así, cambiando de casa y más. Ellos piden cupos. Ellos me dicen: ¿‘quieres trabajar tranquilo y seguir en ascenso? tienes que pagar'””, añadió.

Brayam Kamus recordó asesinato del cantante de cumbia Jaime Carmona en junio. | Fuente: Instagram (jaimecarmona_eltayta)

Brayam Kamus recordó asesinato de cantante Jaime Carmona

En otro momento, Brayam Kamus recordó el asesinato del cantante de cumbia Jaime Carmona en un local en Independencia. Fue en junio cuando el exintegrante de Los Claveles de la Cumbia perdió la vida tras recibir disparos de presuntos sicarios.

“Penosamente, nosotros (los cantantes) solucionamos nuestros problemas por nuestro lado. Lo que acaba de pasar hace poco con el compañero Jaime Carmona. Él era cercanísimo con personas cercanas a mí. En los mensajes me dicen 'ya sabes lo que está pasando si no colaboras'”, manifestó Kamus.

Finalmente, lamentó que, a pesar del esfuerzo y del trabajo duro, tenga que soportar amenazas y pedidos de cupos de delincuentes. “Uno es artista y trabaja con mucho esfuerzo para que al final te extorsionen. Tengo que esperar la respuesta de los policías y en el caso mío resguardarme por la seguridad de mi familia, la seguridad mía y la de mis trabajadores”, concluyó.

