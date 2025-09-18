Últimas Noticias
No aguantó la burla: Diego Simeone se encaró con un hincha de Liverpool en Anfield [VIDEO]

Como DT del Atlético, Diego Simeone llegó a dos finales de la Champions.
Como DT del Atlético, Diego Simeone llegó a dos finales de la Champions. | Fuente: TNT Sports
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

Diego Simeone fue protagonista en lo que fue la caída de Atlético de Madrid frente a Liverpool.

El último miércoles, con un gol a poco del final del partido, Atlético de Madrid cayó 3-2 contra Liverpool en Anfield por la primera fecha de la fase liga de la Champions League.

Sin embargo, se habla poco del resultado debido a lo que pasó con el técnico Diego Simeone a ras de cancha. Resulta que el entrenador del Atlético se encaró con un hincha de los 'reds' que le festejó el gol de Virgil van Dijk, el cual dejó a los 'colchoneros' con las manos vacías.

En las imágenes se observa a un Simeone que fue contra el hincha, el cual se rió a solo metros del estratega argentino. Lo captado rápidamente se volvió viral en redes sociales como Instagram y X.

Así vivió Diego Simeone los últimos minitos contra Liverpool.
Así vivió Diego Simeone los últimos minitos contra Liverpool. | Fuente: TNT Sports

Diego Simeone y la burla del hincha de Liverpool

El popular 'Cholo' tuvo que ser contenido por el cuerpo de seguridad del estadio para que el incidente no llegue a mayores.

Luego, en conferencia de prensa, el DT del club español fue consultado respecto a lo que vivió en los minutos en la casa del Liverpool, en el marco del debut en la nueva temporada de la UEFA Champions League.

"Está claro que estamos en un lugar en donde no tenemos derecho a reaccionar y no está bien. Somos protagonistas, pero si combatimos contra el racismo e insultos en todo el partido, también podríamos pelear", dijo Diego Simeone a los medios europeos.

Además, el también exDT de River Plate agregó que "no es fácil estar en el lugar donde estamos y recibir insultos en todo el encuentro. Vino el gol de ellos, me giré y continuaban los insultos con gestos... y bueno. Soy una persona".

Por otra parte, para recuperarse de la dura derrota contra el elenco de Arne Slot, el Atlético buscará ganarle a Mallorca de visitante por una nueva jornada de LaLiga EA Sports 2025-26.

