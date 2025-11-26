Marcos López y un magistral pase: fue parte del 1-0 de Copenhague ante Kairat por la Champions League [VIDEO]

Con la presencia de Marcos López como titular, este miércoles el Copenhague recibió al Kairat Almaty por la fecha 5 de la fase liga de la Champions League.

El primer tiempo no tuvo muchas acciones de peligro en ambos arcos, pero le bastó al peruano para destacar en el FC Copenhague (Dinamarca). Y es que el lateral izquierdo Marcos López dio una gran pase en lo que fue el 1-0 a favor de su conjunto a los 26' de la primera parte.

En el minuto en mención, López vio bien posicionado al brasilero Robert, a quien asistió de manera sutil aprovechando el espacio en la defensa del cuadro oriundo de Kazajistán.

Así llegó el 1-0 para el conjunto de Copenhague. | Fuente: ESPN

Marcos López, el único peruano en la Champions

Luego, fue Robert el que vio prácticamente solo a Viktor Dadason, quien con un remate de cabeza abrió el marcador en tierras danesas.

El primer tiempo, así, quedó 1-0 a favor de los locales. Hay que tener en cuenta que el equipo del internacional con la Selección Peruana, en la previa, cayó 4-0 a manos de Tottenham en la fecha pasada de la fase liga del torneo.

Para este partido, Copenhague tuvo una oncena titular conformada por Kotarsi; Suzuki, Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Marcos López; Lerager, Clem, Claesson; Robert, Larsson y Dadason.

Por su parte, la visita salió con Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Sorokin, Tapalov; Kasabulat, Glazer, Jorginho, Satpaev; Gromyko y Edmilson Santos.