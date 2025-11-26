Marcos López y un magistral pase: fue parte del 1-0 de Copenhague ante Kairat por la Champions League [VIDEO]

Con la presencia de Marcos López como titular, este miércoles el Copenhague recibió al Kairat Almaty por la fecha 5 de la fase liga de la Champions League.
El primer tiempo no tuvo muchas acciones de peligro en ambos arcos, pero le bastó al peruano para destacar en el FC Copenhague (Dinamarca). Y es que el lateral izquierdo Marcos López dio una gran pase en lo que fue el 1-0 a favor de su conjunto a los 26' de la primera parte.
En el minuto en mención, López vio bien posicionado al brasilero Robert, a quien asistió de manera sutil aprovechando el espacio en la defensa del cuadro oriundo de Kazajistán.
Marcos López, el único peruano en la Champions
Luego, fue Robert el que vio prácticamente solo a Viktor Dadason, quien con un remate de cabeza abrió el marcador en tierras danesas.
El primer tiempo, así, quedó 1-0 a favor de los locales. Hay que tener en cuenta que el equipo del internacional con la Selección Peruana, en la previa, cayó 4-0 a manos de Tottenham en la fecha pasada de la fase liga del torneo.
Para este partido, Copenhague tuvo una oncena titular conformada por Kotarsi; Suzuki, Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Marcos López; Lerager, Clem, Claesson; Robert, Larsson y Dadason.
Por su parte, la visita salió con Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Sorokin, Tapalov; Kasabulat, Glazer, Jorginho, Satpaev; Gromyko y Edmilson Santos.