Champions League: Se enfrentan FC Copenhague y Kairat Almaty por la fecha 5

En la previa de FC Copenhague vs Kairat Almaty, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 12:45 horas en el estadio Parken Stadion. El árbitro designado será Nicholas Walsh.

Por la fecha 5 de la Champions, FC Copenhague y Kairat Almaty se enfrentan mañana desde las 12:45 horas en el estadio Parken Stadion.

Así llegan FC Copenhague y Kairat Almaty

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de FC Copenhague en partidos de la Champions

FC Copenhague fue derrotado en el Tottenham Hotspur Stadium frente a Tottenham por 0 a 4 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 1 y perdido 2. Le convirtieron 12 goles y tiene 4 a favor.

Últimos resultados de Kairat Almaty en partidos de la Champions

Kairat Almaty llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Inter. En los últimos enfrentamientos, igualó 1 vez y ha perdido en 2 ocasiones. Con 2 goles a favor, ha recibido 11 en contra.

El encargado de impartir justicia en el partido será Nicholas Walsh.

Horario FC Copenhague y Kairat Almaty, según país