Real Madrid vs Juventus en vivo: ¿Cómo ver en directo desde tu celular el partido de Champions League?

Real Madrid vs Juventus en vivo se enfrentan en España en el partido más llamativo de la fecha 3 de la fase liga de Champions League. Los ‘merengues’ buscarán mantener su invicto en el certamen, mientras que la ‘Vecchia Signora’ intentará dar el golpe de visitante. ¿Cómo ver desde tu celular? Conoce los detalles con RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Juventus en vivo por la fase liga de Champions League?

El partido Real Madrid vs Juventus está programado para este miércoles 22 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu, que alberga a 78 mil espectadores. El duelo por la fecha 3 de la fase liga de Champions League 2025 está previsto a comenzar desde las 2:00 p.m. (hora peruana).

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Juventus en vivo por la fase liga de Champions League?

En Perú, el Real Madrid vs Juventus está programado para las 2:00 p.m.

En España, el Real Madrid vs Juventus está programado para las 9:00 p.m.

En Chile, el Real Madrid vs Juventus está programado para las 4:00 p.m.

En Paraguay, el Real Madrid vs Juventus está programado para las 4:00 p.m.

En Colombia, el Real Madrid vs Juventus está programado para las 2:00 p.m.

En Ecuador, el Real Madrid vs Juventus está programado para las 2:00 p.m.

En Bolivia, el Real Madrid vs Juventus está programado para las 3:00 p.m.

En Venezuela, el Real Madrid vs Juventus está programado para las 3:00 p.m.

En Argentina, el Real Madrid vs Juventus está programado para las 4:00 p.m.

En Uruguay, el Real Madrid vs Juventus está programado para las 4:00 p.m.

En Brasil, el Real Madrid vs Juventus está programado para las 4:00 p.m.

En México (DF), el Real Madrid vs Juventus está programado para las 1:00 p.m.

En Estados Unidos (Los Angeles), el Real Madrid vs Juventus está programado para las 11:00 a.m.

¿Dónde ver el Real Madrid vs Juventus en vivo por TV y streaming?

El Real Madrid vs Juventus será sintonizado en diferentes países del mundo. En Perú y el resto de Sudamérica, el duelo por Champions League podrá ser visto a través de la señal de ESPN y también en la plataforma de streaming de Disney Plus. En España, el cotejo se apreciará a través de Movistar Liga de Campeones; y en Estados Unidos, por medio de Paramount+.

¿Cómo sintonizar ESPN en vivo, el Real Madrid vs Juventus?

Para ver ESPN desde Movistar TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 200 HD, 483 SD y 884 HD.

Para ver ESPN desde Claro TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD.

Para ver ESPN desde DirecTV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 621 SD y 1621 HD.

Real Madrid vs Juventus: alineaciones confirmadas