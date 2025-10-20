Arsenal vs. Atlético de Madrid: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido de la Champions League?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Arsenal vs. Atlético de Madrid se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la fecha 3 de la fase liga de la Champions League 2025-26.

Aún no ha ganado en esta temporada como visitante el Atlético, que ahora tiene una prueba de absoluto nivel contra Arsenal, uno de los rivales y uno de los escenarios más intimidantes del presente europeo, que mide al equipo rojiblanco, Diego Simeone y Julián Álvarez, de nuevo ante el desvelo recurrente que supone la Liga de Campeones todavía pendiente.

¿Cómo llegan Arsenal y el Atlético por la fecha 3 de la Champions League?

El Arsenal viene de ganarle 1-0 a Fulham en la Premier League, en tanto que los colchoneros llegan de ganarle por el mismo marcador a Osasuna por LaLiga.

¿Cuándo y dónde juegan Arsenal vs Atlético Madrid en vivo por la fase liga de Champions League 2025-26?

El partido está programado para el martes 21 de octubre en el Emirates Stadium (Londres). El recinto tiene una capacidad para 60,074 espectadores.

¿A qué hora juegan Arsenal vs Atlético de Madrid en vivo por la fase liga de Champions League?

En Perú , el partido Arsenal vs Atlético de Madrid comienza a las 2:00 p.m.

, el partido Arsenal vs Atlético de Madrid comienza a las 2:00 p.m. En Ecuador, el partido Arsenal vs Atlético de Madrid comienza a las 2:00 p.m.

En Colombia, el partido Arsenal vs Atlético de Madrid comienza a las 2:00 p.m.

En Bolivia, el partido Arsenal vs Atlético de Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Arsenal vs Atlético de Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Arsenal vs Atlético de Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Arsenal vs Atlético de Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Arsenal vs Atlético de Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Arsenal vs Atlético de Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido Arsenal vs Atlético de Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En España, el partido Arsenal vs Atlético de Madrid comienza a las 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Arsenal vs Atlético Madrid en vivo?

El partido de Arsenal frente al Atlético será transmitido vía TV por ESPN 5 y Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Arsenal vs Atlético: alineaciones posibles

Arsenal: Raya; Timber, Gabriel, Saliba, Calafiori; Rice, Zubimendi, Merino; Saka, Gyokeres y Martinelli.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Griezmann y Julián Alvarez.

(Con información de EFE)