Cabezazo y gol: Mac Allister aprovechó para anotar el 1-0 de Liverpool frente a Real Madrid [VIDEO]

Un partidazo. Eso fue lo que regalaron Real Madrid y el Liverpool en Anfield por la fecha 4 de la fase liga de la UEFA Champions League.

El primer tiempo entre Liverpool contra Real Madrid había terminado empatado sin goles en tierras inglesas. Fue en la segunda mitad que el elenco 'red' abrió el marcador gracias a un buen gol del volante argentino Alexis Mac Allister.

Todo dio inicio en la anotación de Liverpool con una falta de Jude Bellingham sobre Ryan Gravenberch cerca del área del Real Madrid. Es de esta manera que, a los 61 minutos, Dominik Szoboszlai envió un centro.

Así fue el gol de Mac Allister frente al Real Madrid. | Fuente: ESPN

Mac Allister y su gol frente al Real Madrid

El mismo fue al centro del área de la 'Casa Blanca' y Mac Allister, sin marca, cabeceó y no tuvo problemas para vencer al arco de Thibaut Courtois.

La jugada fue revisada brevemente en el VAR por posible fuera de juego, pero el tanto subió al marcador a favor de los dirigidos por Arne Slot.

Para este partido, Real Madrid tuvo una oncena titular conformada por Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Arda Guler, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni; Vinicius Junior y Kylian Mbappé.

En tanto, los locales salieron con Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Florian Wirtz y Hugo Ekitike.