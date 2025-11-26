A puro toque: Chiquinho y un golazo de Olympiacos frente al Real Madrid en la Champions League [VIDEO]

Cuesta arriba para Real Madrid. Este miércoles el elenco español visitó a Olympiacos en tierras griegas en lo que fue un partido por la fecha 5 de la fase liga de la Champions League 2025-26.

Tan solo a los 2 minutos, Vinicius Junior casi anota desde larga distancia a favor del Real Madrid. Sin embargo, a los 8', los merengues se vieron por debajo en el marcador gracias a un buen gol de parte del volante portugués Chiquinho.

En el cuadro helénico empezaron a tocar cerca del área del Real Madrid y de esta manera es que la pelota pasó por el marroquí Ayoub El Kaabi, quien asistió a Chiquinho.

Chiquinho dio la hora frente al Real Madrid en Grecia. | Fuente: ESPN

Un Real Madrid con sensaciones a medias

El mediocampista luso no la pensó dos veces y con el certero remate de derecha venció la portería del club español que no pudo ser defendida a la perfección por el ucraniano Andriy Lunin.

No obstante, en la mitad del primer tiempo, el Madrid logró la remontada gracias a un doblete de buena factura de Kylian Mbappé.

Hay que tener en cuenta que, en la previa, los dirigidos por Xabi Alonso no saben lo que es ganar hace tres partidos. Perdieron contra Liverpool, mientras que igualaron con Rayo Vallecano y Elche.

Para este partido, Real Madrid tuvo una oncena titular conformada por Andriy Lunin; Trent Alexander Arnold, Raul Asencio, Álvaro Carrera, Ferland Mendy; Arda Guler, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Vinicius; Kylian Mbappé.

Además, los locales salieron con Konstantinos Tzolakis; ;Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega; Dani García, Christos Mouzakitis; Gelson Martins, Chiquinho, Daniel Podence; Ayoub El Kaabi.