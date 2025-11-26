Partidazo: Sporting Cristal puso a la venta las entradas para la ida de los playoffs de Liga1 contra Alianza

Se viene una definición. La próxima semana, Alianza Lima y Sporting Cristal jugarán en lo que será las semifinales de playoffs de la Liga1 Te Apuesto 2025.

La ida entre Sporting Cristal y la tienda de Alianza Lima está pactada para el martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional. En el recinto en mención los celestes serán locales, solo será con hinchada rimense y justamente el elenco de la Florida puso a la venta las respectivas entradas.

"Este martes 2 de diciembre recibimos a Alianza Lima en el Estadio NaSCional y el aliento en la tribuna tiene que ser determinante. ¡Que se haga sentir nuestra localía, a todo pulmón!", es lo que indican los rimenses por medio de sus redes sociales.

Soy cervecero… ¡eres mi alegría lo que más quiero! 🎶



▶️ Este martes 2 de diciembre recibimos a Alianza Lima en el Estadio NaSCional y el aliento en la tribuna tiene que ser determinante. ¡Que se haga sentir nuestra localía, a todo pulmón!🩵



🎟️ Compra tus entradas con 10% de… pic.twitter.com/zhxlyUVqti — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) November 25, 2025

Asimismo, dieron cuenta de los precios de los boletos para sus fanáticos. Hay alta expectativa en el club del Rímac para sacar adelante el partido con el apoyo de los suyos.

Precios de entradas para el Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Popular Sur: General S/34.90 y Niño S/19.90

Oriente Baja Central: General S/99.90 y Niño /50

Oriente Intermedia Central: General S/109.90 y Niño S/59.90

Oriente Alta Central: General S/89.90 y Niño S/50

Oriente Alta Lateral Norte: General S/69.90 y Niño S/39.90

Oriente Intermedia Lateral Norte: General S/79.90 y Niño S/49.90

Oriente Baja Lateral Norte: General S/69.90 y Niño S/39.90

Oriente Baja Lateral Sur: General S/69.90 y Niño S/39.90

Oriente Intermedia Lateral Sur: General S/79.90 y Niño S/49.90

Oriente Baja Lateral Sur: General S/69.90 y Niño S/39.90

Occidente Intermedia Central Pullman: General S/199

Occidente Baja Central: General S/149.90 y Niño S/99.90

Occidente Intermedia Central: General S/169.90 y Niño S/109.90

Occidente Alta Central: General S/129.90 y Niño S/89.90

Occidente Alta Lateral Norte: General S/109.90 y Niño S/69.90

Occidente Intermedia Lateral Norte: General S/119.90 y Niño S/79.90

Occidente Baja Lateral Norte: General S/109.90 y Niño S/69.90

Occidente Alta Lateral Sur: General S/109.90 y Niño S/69.90

Occidente Intermedia Lateral Sur: General S/119.90 y Niño S/79.90

Occidente Baja Lateral Sur: General S/109.90 y Niño S/69.90

Semifinales de los playoffs de la Liga

Partido de ida

Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Fecha: martes 2 de diciembre

Hora: 8:00 p.m.

Estadio Nacional

Partido de vuelta

Alianza Lima vs. Sporting Cristal