Inter vs. Liverpool: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy por la fecha 6 de la Champions League?

Inter vs. Liverpool: ¿dónde ver EN VIVO por la Champions League 2025-26?
Inter vs. Liverpool: ¿dónde ver EN VIVO por la Champions League 2025-26? | Fuente: RPP
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Sigue los detalles del partido que sostendrán Inter de Milán y Liverpool en Italia por la fase liga de la Champions League.

Inter de Milán vs. Liverpool EN VIVO: se enfrentan este martes 9 de diciembre en San Siro, en Milán (Italia). El partido corresponde a la fecha 6 de la fase liga de la Champions League 2025-26 y se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


Inter vs Liverpool: ¿cómo llegan a la fecha 6 de la fase liga de Champions League?

Inter de Milán se presenta al partido luego de golear 4-0 al Como en la Serie A. Por su lado, el Liverpool arrastra su irregularidad al empatar 3-3 con Leeds United en la Premier League.

¿Cuándo y dónde juegan Inter vs Liverpool EN VIVO por la fecha 6 de la fase liga de Champions League?

El partido entre Inter Milán vs. Liverpool se disputará el martes 9 de diciembre en el estadio San Siro, en Milán (Italia). El recinto tiene capacidad para recibir a 75 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Inter vs Liverpool EN VIVO por la Champions League?

  • En Perú, el partido Inter vs. Liverpool comienza a las 3:00 p.m.
  • En Italia, el partido Inter vs. Liverpool comienza a las 9:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Inter vs. Liverpool comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Inter vs. Liverpool comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Chile, el partido Inter vs. Liverpool comienza a las 5:00 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Inter vs. Liverpool comienza a las 4:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Inter vs. Liverpool comienza a las 4:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Inter vs. Liverpool comienza a las 5:00 p.m.  
  • En Brasil, el partido Inter vs. Liverpool comienza a las 5:00 p.m.  
  • En Uruguay, el partido Inter vs. Liverpool comienza a las 5:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Inter vs. Liverpool comienza a las 2:00 p.m.  
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Inter vs. Liverpool comienza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Inter vs Liverpool EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y distintos países de Sudamérica por ESPN y en México por FOX One. En España se verá por Movistar Liga de Campeones y en Estados Unidos por TUDN.

Vía streaming el Inter vs. Liverpool se puede ver en la plataforma Disney+. Los goles y las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

Inter vs. Liverpool: alineaciones posibles 

Inter de Milán: Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Carlos, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco; Thuram, Martínez

Liverpool: Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Gakpo, Ekitiké, Wirtz

