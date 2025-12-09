Inter vs. Liverpool: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy por la fecha 6 de la Champions League?

Inter de Milán vs. Liverpool EN VIVO: se enfrentan este martes 9 de diciembre en San Siro, en Milán (Italia). El partido corresponde a la fecha 6 de la fase liga de la Champions League 2025-26 y se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.
► Barcelona vs. Eintracht Frankfurt EN VIVO: chocan hoy en el Camp Nou por la fecha 6 de la Champions League
► Preocupación por Kylian: Mbappé en duda para enfrentar a Manchester City por un golpe en la rodilla
Inter vs Liverpool: ¿cómo llegan a la fecha 6 de la fase liga de Champions League?
Inter de Milán se presenta al partido luego de golear 4-0 al Como en la Serie A. Por su lado, el Liverpool arrastra su irregularidad al empatar 3-3 con Leeds United en la Premier League.
¿Cuándo y dónde juegan Inter vs Liverpool EN VIVO por la fecha 6 de la fase liga de Champions League?
El partido entre Inter Milán vs. Liverpool se disputará el martes 9 de diciembre en el estadio San Siro, en Milán (Italia). El recinto tiene capacidad para recibir a 75 000 espectadores, aproximadamente.
¿A qué hora juegan Inter vs Liverpool EN VIVO por la Champions League?
- En Perú, el partido Inter vs. Liverpool comienza a las 3:00 p.m.
- En Italia, el partido Inter vs. Liverpool comienza a las 9:00 p.m.
- En Colombia, el partido Inter vs. Liverpool comienza a las 3:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Inter vs. Liverpool comienza a las 3:00 p.m.
- En Chile, el partido Inter vs. Liverpool comienza a las 5:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Inter vs. Liverpool comienza a las 4:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Inter vs. Liverpool comienza a las 4:00 p.m.
- En Argentina, el partido Inter vs. Liverpool comienza a las 5:00 p.m.
- En Brasil, el partido Inter vs. Liverpool comienza a las 5:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Inter vs. Liverpool comienza a las 5:00 p.m.
- En México (CDMX), el partido Inter vs. Liverpool comienza a las 2:00 p.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Inter vs. Liverpool comienza a las 3:00 p.m.
¿Dónde ver el Inter vs Liverpool EN VIVO por TV?
El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y distintos países de Sudamérica por ESPN y en México por FOX One. En España se verá por Movistar Liga de Campeones y en Estados Unidos por TUDN.
Vía streaming el Inter vs. Liverpool se puede ver en la plataforma Disney+. Los goles y las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.
Inter vs. Liverpool: alineaciones posibles
Inter de Milán: Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Carlos, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco; Thuram, Martínez
Liverpool: Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Gakpo, Ekitiké, Wirtz