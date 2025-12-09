Preocupación por Kylian: Mbappé en duda para enfrentar a Manchester City por un golpe en la rodilla

Incertidumbre por el goleador estrella. Kylian Mbappé es duda para el encuentro ante el Manchester City de la Champions League, tras sufrir una doble dolencia el domingo en su último partido con el Real Madrid, una rotura en el dedo anular de la mano izquierda y un fuerte golpe en la rodilla izquierda que le impidió entrenar en vísperas del duelo.

El goleador francés no acompañó al resto de los jugadores del plantel en el último entrenamiento antes de medirse a los ‘citizens’, siendo el principal motivo de ello las molestias en la rodilla.

Kylian Mbappé lleva dos días de reposo deportivo y con tratamiento fisioterapéutico desde el juego con el Celta de Vigo. Se fracturó un dedo de la mano y sufrió un fuerte golpe en la rodilla que le hace ser duda hasta el final para enfrentar al cuadro de Pep Guardiola.

¿Mbappé no juega ante el Manchester City?

No será hasta el miércoles cuando el técnico Xabi Alonso tome una decisión definitiva tras reunirse con el jugador y el cuerpo médico para analizar su estado. La preocupación por la participación de Kylian Mbappé, autor de 25 de los 44 goles del Real Madrid esta temporada, se suma a las malas noticias que el técnico recibió con Eduardo Camavinga y Dean Huijsen, dos pilares en su esquema.

Camavinga ha empeorado del esguince de tobillo sufrido la semana pasada y será baja en la Champions League. En tanto, Huijsen se perderá su quinto partido consecutivo por una dolencia muscular en el muslo izquierdo.

Ambos jugadores se suman a la lista de bajas del Real Madrid para recibir al Manchester City en el Santiago Bernabéu, que integran Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Éder Militao, David Alaba y Ferland Mendy.

Duelo crucial para Xabi Alonso

La caída 0-2 ante el Celta de Vigo aumentó las críticas sobre el proyecto de Xabi Alonso al mando del Real Madrid. El resultado le ha llevado a quedar cuatro puntos por debajo del Barcelona en LaLiga y en la Champions League está a tres unidades del líder Arsenal. Esto se suma a los señalamientos sobre su manejo con las figuras del plantel.

Jugadores que arrastran molestias físicas como Antonio Rüdiger, Fede Valverde y Jude Bellingham, pudieron ejercitarse el martes con normalidad y podrán ser de la partida contra un Manchester City que se asoma con racha de victorias en la Premier League y que cuenta con un Erling Haaland en gran momento goleador.