Tras consumarse el 1-4 del PSG en el Camp Nou, fue el mismo Ronald Koeman el que reconoció que sería prácticamente imposible soñar con la clasificación a cuartos en el Parque de los Príncipes. El mensaje del técnico es compartido por una de las figuras del Barcelona como Rivado, quien considera a los franceses en la siguiente instancia.

"No hay ni un jugador de la plantilla que crea en la remontada. Es imposible darle la vuelta”, dijo el exfutbolista.

Pero el brasileño fue más allá y se manifestó respecto a Lionel Messi, quien poco pudo hacer para cambiar la historia del cotejo y esto empuja para su marcha definitiva del club tras el final de curso.

“Esta goleada ante el PSG será con casi toda probabilidad el último partido de Messi en Champions con el Barcelona en el Camp Nou. El Barcelona no puede dar a Messi la posibilidad real de luchar por ningún título importante. Su futuro será el PSG, más todavía viendo su exhibición en el Camp Nou. Es un equipo que sí le puede dar opción de seguir ganando títulos”, expresó el embajador de ‘Betfair’.

Precisamente el PSG es uno de los cuadros que podría responder económicamente a las pretensiones del argentino, aunque en su plantilla ya cuenta con cracks como Neymar y Kylian Mbappé.

"Está por encima de sus treinta años asumiendo todavía la responsabilidad del equipo. Y para colmo, esta temporada ha visto como su mejor compañero, Luis Suárez, se ha marchado en una venta incomprensible que ha servido para hacer más fuerte que nunca al Atlético de Madrid”, señaló Rivaldo.

“Esto sólo demuestra que el Barcelona no tiene plantilla. No la tiene. No puede rotar cuando no están los mejores. Lo contrario le ocurre al PSG, que jugó sin Neymar y Di María y sin embargo sacaron un once potentísimo”, añadió.

