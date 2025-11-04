No le perdonan: Alexander-Arnold fue abucheado en su regreso a Anfield con el Real Madrid [VIDEO]

Los buenos años y el cariño de los hinchas quedó atrás. Trent Alexander-Arnold volvió este martes a Anfield Road unos meses después de dejar el Liverpool para unirse a las filas del Real Madrid y los hinchas reds lo recibieron con una sonora pitada durante el periodo de calentamiento.

El lateral derecho está en el banco de suplentes del Real Madrid y al momento de salir al campo a realizar los trabajos precompetitivos, tras escucharse su nombre en los parlantes del estadio, los aficionados presentes en Anfield respondieron con abucheos.

Durante sus años en Liverpool, Trent Alexander-Arnold disputó más de 350 partidos, se convirtió en el defensa con más asistencias en la historia de la Premier League, fue vicecapitán del equipo y, entre otros títulos, ganó dos Premier League y una Champions League.

En el último mercado decidió no extender su contrato con el equipo en el que se formó ante el interés del Real Madrid por su fichaje.

El Liverpool contra Alexander-Arnold

El recibimiento para Trent Alexander-Arnold se da el mismo día que el mural del jugador en Anfield fue vandalizado. Unos aficionados lanzaron durante la noche previa al partido pintura blanca sobre la imagen del futbolista con el número '66' y la acompañaron con varias pintadas, una que dice "Rat" (rata), otra en español: "Adiós el rata", y otra con "Not Welcomed" (no eres bienvenido).

El mural fue levantado en 2019 con motivo de la obtención de la Champions League por parte del Liverpool y se decidió que, pese a la marcha del jugador, se mantendría en una de las casas cercanas a Anfield.

Trent Alexander-Arnold espera en la banca de suplentes del Real Madrid para enfrentar por primera vez en su carrera a su exequipo.

Liverpool vs. Real Madrid: así formaron en la Champions League

Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk ©, Andrew Robertson; Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Florian Wirtz y Hugo Ekitike. DT: Arne Slot.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde ©, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Arda Guler, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Vinicius Jr.; y Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.