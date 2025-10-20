Bayer Leverkusen vs. PSG: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por la Champions League 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Leverkusen vs. PSG se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la fecha 3 de la fase liga de la Champions League 2025-26.

Ya espera el Bayer Leverkusen al PSG de Luis Enrique, que ha perdido el último fin de semana la primera posición de la tabla en la liga francesa, pero el vigente campeón de la Liga de Campeones ha empezado con suma contundencia ese torneo: 4-0 al Atalanta y 1-2 al Barcelona, dos victorias que lo sitúan tercero en la clasificación.

¿Cómo llegan Leverkusen y el PSG a la fecha 3 de la Champions League?

El elenco del Leverkusen viene de derrotar 4-3 al Mainz 05 en la Bundesliga, en tanto que los parisinos empataron a tres con Estrasburgo en la Ligue 1.

¿Cuándo y dónde juegan Leverkusen vs PSG en vivo por la fase liga de Champions League 2025-26?

El partido está programado para el martes 21 de octubre en el BayArena. El recinto tiene una capacidad para 30,210 espectadores.

¿A qué hora juegan Leverkusen vs PSG en vivo por la fase liga de Champions League?

En Perú , el partido Leverkusen vs PSG comienza a las 2:00 p.m.

, el partido Leverkusen vs PSG comienza a las 2:00 p.m. En Ecuador, el partido Leverkusen vs PSG comienza a las 2:00 p.m.

En Colombia, el partido Leverkusen vs PSG comienza a las 2:00 p.m.

En Bolivia, el partido Leverkusen vs PSG comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Leverkusen vs PSG comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Leverkusen vs PSG comienza a las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Leverkusen vs PSG comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Leverkusen vs PSG comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Leverkusen vs PSG comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido Leverkusen vs PSG comienza a las 4:00 p.m.

En España, el partido Leverkusen vs PSG comienza a las 9:00 p.m.

¿Dónde ver el Leverkusen vs PSG en vivo?

El partido del Bayer Leverkusen ante PSG será transmitido por la señal de ESPN 3 y Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Leverkusen vs PSG: alineaciones posibles

Bayer Leverkusen: Mark Flekken; Robert Andrich, Loic Bade, Edmond Tapsoba, Arthur; Alejandro Grimaldo, E. Fernández, Aleix García, Ernest Poku; Claudio Echeverri y Christian Kofane.

PSG: Lucas Chevallier; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Vitinha, Kang-In Lee; Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia y Goncalo Ramos.