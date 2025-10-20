Barcelona vs. Olympiacos: ¿a qué hora juegan y dónde ver por fecha 3 de la Champions League?

Revisa todos los detalles de lo que será el partido del Barcelona frente a Olympiacos en la fase liga.
Barcelona quiere recuperarse a nivel continental. Esta semana, los culés juegan en condición de local contra Olympiacos en el marco de la fecha 3 de la fase liga en la Champions League 2025-26.
El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha comentado que Marcus Rashford es "una buena opción" para jugar de delantero centro o de extremo izquierdo, y ha apuntado a que Marc Bernal todavía "no está en el nivel correcto para jugar los grandes partidos". Hay que tener en cuenta que en la jornada anterior, el club blaugrana perdió 2-1 con PSG, por lo que solo sirve ganar ante Olympiacos.
¿Cómo llegan Barcelona y Olimpiacos a la fecha 3 de la fase liga de Champions League 2025-26?
La tienda de Barcelona viene de ganarle 2-1 a Girona por LaLiga, en tanto que el elenco griego llega de derrotar 2-0 a AEL.
¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Olympiacos por la fase liga de Champions League 2025-26?
El partido está programado para el martes 21 de octubre en el Estadio Olímpico de Montjuïc. El recinto tiene una capacidad para 55,926 espectadores.
¿A qué hora juegan Barcelona vs Olympiacos en vivo por la fase liga de Champions League?
- En Perú, el partido Barcelona vs Olympiacos comienza a las 11:45 a.m.
- En Ecuador, el partido Barcelona vs Olympiacos comienza a las 11:45 a.m.
- En Colombia, el partido Barcelona vs Olympiacos comienza a las 11:45 a.m.
- En Bolivia, el partido Barcelona vs Olympiacos comienza a las 12:45 p.m.
- En Venezuela, el partido Barcelona vs Olympiacos comienza a las 12:45 p.m.
- En Chile, el partido Barcelona vs Olympiacos comienza a la 1:45 p.m.
- En Argentina, el partido Barcelona vs Olympiacos comienza a la 1:45 p.m.
- En Brasil, el partido Barcelona vs Olympiacos comienza a las la 1:45 p.m.
- En Paraguay, el partido Barcelona vs Olympiacos comienza a la 1:45 p.m.
- En Uruguay, el partido Barcelona vs Olympiacos comienza a la 1:45 p.m.
- En España, el partido Barcelona vs Olympiacos comienza a las 6:45 p.m.
¿Dónde ver el Barcelona vs Olympiacos en vivo?
El partido de Barcelona ante Olympiacos será transmitido por las señales de ESPN, Disney+ y Movistar Liga de Campeones (España). RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.
Barcelona vs Olympiacos: alineaciones posibles
FC Barcelona: Szczesny; Kounde, Cubarsi, Araujo, Gerard Martin; Casadó, Pedri; Lamine Yamal, Frenkie de Jong, Rashford y Fermín.
Olympiacos: Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Danny Garcia, Hezze, Chiquinho; Gelson, Podence y El Kaabi.