Champions League: PSV y Napoli se miden por la fecha 3

Palpitamos la previa del choque entre PSV y Napoli. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.
PSV ejercerá mañana la localía ante Napoli, desde las 14:00 horas y en el marco de la fecha 3 de la Champions.
Así llegan PSV y Napoli
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de PSV en partidos de la Champions
PSV viene de un resultado igualado, 1-1, ante Bayer Leverkusen.
Últimos resultados de Napoli en partidos de la Champions
Napoli llega con ventaja tras derrotar a Sporting Lisboa con un marcador 2 a 1.
Horario PSV y Napoli, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas