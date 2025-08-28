Últimas Noticias
El 'último baile' de Messi en Eliminatorias: Argentina anunció su lista de convocados para los partidos ante Venezuela y Ecuador

Argentina es líder de las Eliminatorias y ya clasificó al Mundial 2026
Argentina es líder de las Eliminatorias y ya clasificó al Mundial 2026 | Fuente: Facebook | Fotógrafo: AFASeleccionArgentina
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

El jugador del Inter Miami regresa a la selección tras estar ausente en la doble fecha anterior, ante Chile y Colombia.

La Selección de Argentina anunció la lista de jugadores convocados para las dos últimas jornadas de las Eliminatorias Suramericanas rumbo al Mundial 2026, en la que aparece Lionel Messi.

En las dos jornadas del cierre de las clasificatorias, la Albiceleste se medirá con Venezuela, el 4 de septiembre en el Estadio Monumental de Buenos Aires, y terminará su presentación de visitante frente a Ecuador.

Lionel Messi es la gran novedad en la convocatoria. Y es que el jugador del Inter Miami regresa a la selección tras estar ausente en la doble fecha anterior, ante Chile y Colombia. 

Lionel Messi y su último partido de Eliminatorias

El último miércoles, en una entrevista con Apple TV al término del encuentro de semifinales de la Leagues Cup, dijo el partido de la próxima semana en Buenos Aires será el último que jugará como local en unas eliminatorias.

"Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos", aseveró Messi, cerrando el debate generado en los últimos tiempos sobre si el de 2026 será su último Mundial.

En cuanto al listado de jugadores citados por Lionel Scaloni, resalta la salida de Facundo Medina, de Olympique de Marsella francés, y de Ángel Correa, del Tigres, respecto de la primera nómina anunciada por el seleccionador diez días atrás.

En la nómina también aparece Franco Mastantuono, quien se suma por segunda vez a la Albiceleste. También está Claudio 'Diablito' Echeverri, habitual en las selecciones de categorías inferiores y ahora como jugador del Bayer 04 Leverkusen, donde también milita su compañero de convocatoria, Exequiel Palacios.

La suspensión por dos fechas a Enzo Fernández por la tarjeta roja recibida ante Colombia en la doble fecha anterior le dio una posibilidad a Alan Varela.

Argentina suma 35 puntos y tiene 10 de ventaja sobre Ecuador y Brasil, selecciones que también están clasificadas.

Lista de convocados de Argentina para los partidos ante Venezuela y Ecuador

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Walter Benítez (Crystal Palace) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

. Defensores: Cristian Romero (Tottenham Hotspur, ARG), Nicolás Otamendi (Benfica, POR), Nahuel Molina (Atlético de Madrid, ESP), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, FRA), Juan Foyth (Villarreal, ESP), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon, FRA), Marcos Acuña (River Plate) y Julio Soler (Bournemouth, ENG).

. Mediocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool, ENG), Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen, GER), Alan Varela (Porto, POR), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atlético de Madrid, ESP), Nicolás Paz (Como 1907, ITA), Rodrigo De Paul (Inter Miami, USA), Giovani Lo Celso (Real Betis, ESP), Claudio Echeverri (Bayer 04 Leverkusen, GER), Franco Mastantuono (Real Madrid, ESP) y Valentín Carboni (Génova, ITA).

. Delanteros: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, ESP), Julián Álvarez (Atlético de Madrid, ESP), Nicolás González (Juventus, ITA), Lionel Messi (Inter Miami, USA), Lautaro Martínez (Inter de Milán, ITA) y José Manuel López (Palmeiras, BRA). EFE

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Lionel Messi Selección de Argentina Eliminatorias Sudamericanas Eliminatorias 2026 Selección de Venezuela Selección de Ecuador

