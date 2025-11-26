Kylian Mbappé en defensa de Xabi Alonso: "Tenemos que proteger al entrenador y al staff"

Kylian Mbappé, autor de los cuatro goles en la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos por la quinta jornada de la fase liga de la Champions League, quiso defender el nivel de su equipo durante la temporada, tras encadenar —previamente— tres partidos sin ganar, y abogó por protegerse “entre los jugadores” y “proteger al entrenador y a todo el ‘staff’".



“Veo bien al equipo, aunque hay cosas que mejorar. La gente habla mucho fuera, pero es normal cuando juegas en un club como el Madrid. Nosotros tenemos que protegernos, proteger al entrenador y a todo el ‘staff’. Tenemos que estar juntos porque vamos a jugar por todo esta temporada”, dijo en Movistar+.



“Fue muy importante volver a ganar. Estuvimos tres partidos sin ganar y es muchísimo para un equipo como nosotros. Hoy era importante ganar para seguir con el objetivo de estar entre los ocho primeros, que es lo principal en esta primera parte de la ‘Champions’”, declaró.



Kylian Mbappé y su impresión tras la victoria sobre Olympiacos

Sobre la victoria ante Olympiacos, Mbappé aceptó que el equipo empezó mal el cotejo, pero luego pudieron anotar varios goles para cerrar el partido con una victoria.

“Empezamos muy mal, con muchas pérdidas. Después controlamos el partido, metemos muchos goles y tuvimos ocasiones, pero en la segunda parte fue un poco mano a mano”, valoró.



“Tenemos que verlo otra vez. Tuvimos secuencias con el control del partido, con goles y ocasiones. Y tenemos que seguir por esa vía”, finalizó.