No juega ante Liverpool: Real Madrid reporta la lesión de Franco Mastantuono previo a partidazo en Anfield

Al Real Madrid se le viene una dura prueba. Este martes, en Anfield, los merengues chocarán ante Liverpool por la fecha 4 de la fase liga de la Champions League 2025-26.

Para este partido en tierras inglesas, Real Madrid ha perdido a una de sus piezas de recambio. Resulta que el elenco blanco confirmó una lesión del volante ofensivo argentino Franco Mastantuono, por lo que el exRiver Plate no estará ante el actual campeón de la liga inglesa de primera división.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una pubalgia. Pendiente de evolución", es lo que indica el club por medio de su página web.

De esta manera, 'Masta' será ausencia contra los 'reds' y también, en el papel, frente al Rayo Vallecano de visitante en Vallecas por LaLiga.

En tanto, la prensa española sostiene que los dolores en el jugador argentino se dieron en los últimos días.

"Sufre dolores desde hace días y no ha podido entrenar. Es lo mismo que Lamine Yamal, también con 18 años. Su tiempo de recuperación es una incógnita, pero no irá a Anfield", es lo que indica el diario AS con relación a Franco Mastantuono.

Liverpool vs Real Madrid: ¿cómo llegan a la fecha 4 de la fase liga de Champions League?

Liverpool llega al encuentro con la obligación de ganar. Si bien se encuentra en el décimo puesto con seis unidades, una derrota podría complicar su presencia entre los ocho primeros. La 'Casa Blanca', en tanto, es uno de los cinco líderes con nueve puntos, y de ganar, tendría prácticamente asegurada su presencia en los octavos de final.

El partido se podrá ver por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido por Disney+. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.