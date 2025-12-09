Champions League: Benfica y Napoli se miden por la fecha 6

Palpitamos la previa del choque entre Benfica y Napoli. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Slavko Vincic.

Benfica ejercerá mañana la localía ante Napoli, desde las 15:00 horas y en el marco de la fecha 6 de la Champions.

Así llegan Benfica y Napoli

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Benfica en partidos de la Champions

Benfica logró un triunfo por 2-0 ante Ajax.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Champions

Napoli llega con ventaja tras derrotar a Qarabag con un marcador 2 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 6 goles y le han convertido 9.

El historial del torneo favorece al conjunto visitante. En los últimos 2 enfrentamientos entre sí, siempre se quedó con el triunfo. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 6 de diciembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2016 - 2017, y fue Napoli quien ganó 1 a 2.

Slavko Vincic es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Benfica en los próximos partidos de la Champions

Fecha 7: vs Juventus: 21 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Real Madrid: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Champions

Fecha 7: vs FC Copenhague: 20 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Chelsea: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Benfica y Napoli, según país