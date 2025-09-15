Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 15 de agosto | (Nuestra Señora de los Dolores) - "Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo"
EP 1079 • 12:38
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Neymar falló dos ocasiones en Santos y explotó contra el césped sintético de Atlético Mineiro: "Es una mierda"

Neymar usa el dorsal 10 en la tienda de Santos.
Neymar usa el dorsal 10 en la tienda de Santos. | Fuente: Santos Futebol Clube
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Neymar usó su cuenta de Instagram para criticar duramente el césped del estadio del Atlético Mineiro, tras el empate de Santos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Santos, pese a la presencia de Neymar, no la pasa nada bien en el Brasileirao. Y es que el 'Peixe' marcha en los último lugar de la tabla de posiciones en la temporada 2025.

Por ejemplo, el elenco de Neymar empató a uno con Atlético Mineiro de visitante el último domingo en el MRV Arena de Belo Horizonte, en el partido, el delantero erró dos claras chances para darle la victoria a su conjunto y posteriormente, en redes sociales, se quejó del terrno de juego.

"Comprobado. El césped sintético es una mierda", fue lo que escribió Neymar -a modo de 'storie'- en su cuenta oficial de Instagram.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB
La publicación de Neymar por el césped sintético.

La publicación de Neymar por el césped sintético.Fuente: Neymar Instagram

Neymar y su postura contra el pasto sintético

Rápidamente, la publicación de parte de 'Ney', que es internacional con la Selección de Brasil, se volvió viral.

Hay que tener en cuenta que el recinto en mención cuenta con un césped híbrido (mezcla de sintético y natural) de calidad europea, según apunta el club 'Galo'.

Por otra parte, el Santos y Neymar se encuentran en el decimosexto lugar en el Brasileirao 2025 con 23 puntos, solo una unidad por encima de lugares de descensos en donde están actualmente Vitória, Juventude, Fortaleza y el Sport Recife.

Para recuperarse, este domingo 21 de septiembre jugará en condición de local contra Sao Paulo a partir de las 6:30 p.m. horario peruano. El 'tricolor' es séptimo con 35 puntos.

Esta fue una de las chances que erró Neymar contra Atlético Mineiro.
Esta fue una de las chances que erró Neymar contra Atlético Mineiro. | Fuente: Premiere

Neymar y la Selección de Brasil

De otro lado, luego de lo que fue la jornada doble de Eliminatorias, el entrenador de la selección brasilera, Carlo Ancelotti, habló sobre la ausencia de Neymar en su convocatoria.

"Está mejorando su condición física. Es, sin duda, el jugador brasileño con más talento. Tuvo un pequeño problema físico y se recuperó rapidísimo. Pero, quiero que esté en perfecta forma para que pueda jugar. Puede participar en el Mundial si está en forma física. Desde el punto de vista técnico, no hay discusión", sostuvo en conferencia de prensa.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Neymar Santos Brasileirao Videos más vistos

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA