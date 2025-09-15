Neymar falló dos ocasiones en Santos y explotó contra el césped sintético de Atlético Mineiro: "Es una mierda"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Santos, pese a la presencia de Neymar, no la pasa nada bien en el Brasileirao. Y es que el 'Peixe' marcha en los último lugar de la tabla de posiciones en la temporada 2025.

Por ejemplo, el elenco de Neymar empató a uno con Atlético Mineiro de visitante el último domingo en el MRV Arena de Belo Horizonte, en el partido, el delantero erró dos claras chances para darle la victoria a su conjunto y posteriormente, en redes sociales, se quejó del terrno de juego.

"Comprobado. El césped sintético es una mierda", fue lo que escribió Neymar -a modo de 'storie'- en su cuenta oficial de Instagram.

La publicación de Neymar por el césped sintético.Fuente: Neymar Instagram

Neymar y su postura contra el pasto sintético

Rápidamente, la publicación de parte de 'Ney', que es internacional con la Selección de Brasil, se volvió viral.

Hay que tener en cuenta que el recinto en mención cuenta con un césped híbrido (mezcla de sintético y natural) de calidad europea, según apunta el club 'Galo'.

Por otra parte, el Santos y Neymar se encuentran en el decimosexto lugar en el Brasileirao 2025 con 23 puntos, solo una unidad por encima de lugares de descensos en donde están actualmente Vitória, Juventude, Fortaleza y el Sport Recife.

Para recuperarse, este domingo 21 de septiembre jugará en condición de local contra Sao Paulo a partir de las 6:30 p.m. horario peruano. El 'tricolor' es séptimo con 35 puntos.

Esta fue una de las chances que erró Neymar contra Atlético Mineiro. | Fuente: Premiere

Neymar y la Selección de Brasil

De otro lado, luego de lo que fue la jornada doble de Eliminatorias, el entrenador de la selección brasilera, Carlo Ancelotti, habló sobre la ausencia de Neymar en su convocatoria.

"Está mejorando su condición física. Es, sin duda, el jugador brasileño con más talento. Tuvo un pequeño problema físico y se recuperó rapidísimo. Pero, quiero que esté en perfecta forma para que pueda jugar. Puede participar en el Mundial si está en forma física. Desde el punto de vista técnico, no hay discusión", sostuvo en conferencia de prensa.