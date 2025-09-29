Champions League: Por la fecha 2 se enfrentarán Atlético de Madrid y Eintracht Frankfurt

Todos los detalles de la previa del partido entre Atlético de Madrid y Eintracht Frankfurt, que se jugará mañana desde las 14:00 horas en el estadio el Metropolitano. Dirige Slavko Vincic.

Atlético de Madrid aguarda mañana la visita de Eintracht Frankfurt, para jugar el partido por la fecha 2 de la Champions, a partir de las 14:00 horas.

Así llegan Atlético de Madrid y Eintracht Frankfurt

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Champions

Atlético de Madrid viene de caer por 2 a 3 frente a Liverpool.

Últimos resultados de Eintracht Frankfurt en partidos de la Champions

Eintracht Frankfurt viene de un triunfo 5 a 1 frente a Galatasaray.

Slavko Vincic fue designado para controlar el partido.

Horario Atlético de Madrid y Eintracht Frankfurt, según país