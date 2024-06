Renato Tapia no jugará la Copa América: ¿quién podría tomar su lugar en la Selección? [ANÁLISIS]

La noticia cayó como un balde de agua fría. Renato Tapia, capitán de la Selección Peruana, no viajó a Estados Unidos para disputar el partido amistoso con El Salvador y jugar la Copa América 2024.

En un principio se pensó que el volante nacional tenía una lesión. Sin embargo, RPP Deportes pudo conocer —noticia que fue confirmada por la propia Federación Peruana de Fútbol (FPF)— que el aún jugador del Celta no viajó porque no llegó a un acuerdo con la FPF para que pueda cubrirlo ante una lesión, pues su vínculo con el equipo español culmina el 30 de junio.

"Como es de conocimiento público, el contrato con mi club vence el 30 de junio y el periodo de transferencias internacionales es entre los meses de julio y agosto. Participar de los entrenamientos y partidos, bajo este contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro personal profesional", indicó Tapia en un comunicado.

Ante esto, se esperaba que, resuelta la situación, Tapia se reincorpore a los trabajos de la Bicolor en Estados Unidos. Sin embargo, el propio técnico Jorge Fossati indicó que el volante no estaría en la Copa América.

"Hay normas que cumplir. Tienes el derecho de pensar diferente y eso hace que no lo tengamos en cuenta. Me consta que la FPF ha seguido haciendo esfuerzos. Me parecía muy viable que se solucionara el tema, pero bueno, no le pareció a Renato", indicó el uruguayo.

Ante la ausencia de Renato Tapia, ¿quién asumiría su lugar en el torneo continental?

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Los posibles reemplazantes de Renato Tapia

La ausencia de Renato Tapia ha generado un dolor de cabeza en Jorge Fossati. Y es que el volante —para el uruguayo— era llamado a ser el hombre que le dé el equilibrio a Perú en la mitad de la cancha. Además de ser el capitán, su despliegue, quite y buen pase, lo convertían en el jugador más importante de la selección. Sin embargo, el estratega tiene en el plantel jugadores que pueden cumplir la misma laboral que Tapia.

El primero —y que tiene más opciones de ser titular— es Wilder Cartagena. El volante de primera línea del Orlando City ha demostrado que no le pesa la camiseta. Persigue a sus rivales, no tiene miedo de ir al piso si tiene que recuperar un balón y, sobre todo, pueda pisar el área sin problemas. En los primeros dos amistosos de la Era Fossati, jugó también de interior, por lo que es una buena opción si el técnico quiere darle más marca y despliegue a la volante.

El segundo, y que también está en el radar es Jesús Castillo. El ex Sporting Cristal tiene una gran cualidad: siempre está bien ubicado. Además, tiene una salida limpia, un buen pase largo y cubre los espacios a la perfección, algo significativo para Jorge Fossati.

Pero, el que también podría cubrir el espacio del jugador del Celta es Alfonso Barco. El jugador de Defensor Sporting ha empezado a ganar minutos en el cuadro uruguayo y fue dirigido por el propio Fossati en Uruguay. 'Fonchi' le puede dar a la Selección salida limpia y un buen pase largo. No tiene una gran marca, pero su inteligencia en el campo lo convierte en un futbolista peligroso para los rivales.