Nuevas íntimas: Alianza Lima anunció cuatro fichajes del extranjero para la Copa Libertadores Femenina

Alianza Lima jugará la Copa Libertadores Femenina en el Grupo B.
Alianza Lima jugará la Copa Libertadores Femenina en el Grupo B. | Fuente: Alianza Lima Femenino
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Por medio de sus redes sociales, en Alianza Lima dieron cuenta de refuerzos para la Copa Libertadores Femenina 2025.

Una nueva campaña a nivel internacional. Y es que Alianza Lima será parte de la Copa Libertadores Femenina 2025, la cual se celebrará en el último trimestre en territorio argentino.

Alianza Lima es el actual campeón de la liga peruana de primera división y ante tan complicado reto de disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina es que optó por reforzarse. De esta manera, por medio de sus redes sociales, en la tienda blanquiazul le dieron la bienvenida a cuatro nuevas jugadoras en el plantel que dirige el director técnico José Letelier.

"Diana Borges (originaria de Cabo Verde), Karol Lins (Brasil), Kaila Gomes (Brasil) y Joyce Amara (Brasil) se unen a las campeonas para afrontar la Copa Libertadores Femenina", fueron lo que indicaron desde las cuentas de Alianza en Facebook, Instagram y X.

Además, en su mensaje, en el cuadro de La Victoria agregaron "¡Bienvenidas al más grande y popular!".

Alianza Lima y la Copa Libertadores Femenina 2025

El club nacional cayó en el Grupo B y como cabeza del mismo está Boca Juniors, el cual es parte del campeonato al ganar el Torneo Apertura 2024 de la liga argentina.

Además, en el grupo de las íntimas también se encuentra ADIFEEM, conjunto que es el actual monarca de la Primera División Femenina de Venezuela.

Por último, pero no menos importante, la escuadra blanquiazul tendrá que medir fuerzas con Ferroviaria, club que accedió al torneo al tener el mejor puntaje acumulado en el Campeonato Brasilero en su temporada 2024.

¿Cuándo y dónde se juega la Copa Libertadores Femenina 2025?

La Copa Libertadores Femenina está agendada para desde el 2 al 18 de octubre en el ciudad de Buenos Aires. Se jugará en el Estadio Nuevo Francisco Urbano y en el Florencio Sola.

Hay que tener en cuenta que la última participación aliancista en el campeonato fue en el 2024 y llegó hasta los cuartos de final. En dicha ronda perdió 2-0 ante Independiente Santa Fe.

Tags
Alianza Lima Copa Libertadores Femenina Fútbol Femenino

