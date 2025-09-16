Alianza Lima se motiva: es el club peruano mejor ubicado en el nuevo Ránking de la IFFHS

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ultima detalles. Alianza Lima se alista para jugar en casa contra la U. de Chile en lo que será la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

En la previa de este cotejo de local para Alianza Lima contra la Universidad de Chile, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (International Federation of Football History and Statistics en inglés) dio cuenta de cómo están las posiciones de todos los clubes a nivel mundial.

Así, en su última actualización en el Ránking IFFHS, Alianza aparece como el mejor club peruano al ubicarse en el lugar 102 en la tabla.

Alianza Lima en la previa contra U. de Chile

Según el citado ránking, los blanquiazules han alcanzado un puntaje de 149,75 en el período que va desde el 1 de septiembre del año pasado hasta 31 de agosto de 2025. Esto se debe a su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Por debajo de la escuadra de La Victoria, el más cercano club peruano es Universitario de Deportes, actual bicampeón de la Liga1 Te Apuesto y que alcanzó los octavos de final de la Libertadores. Los cremas cuentan con 110,25.

Además, detrás de Alianza Lima y la 'U', como tercer club nacional mejor ubicado está Cienciano. Los cusqueños jugaron los octavos de la Sudamericana y tienen 86,25 de puntaje. También se encuentran FBC Melgar (83,5), Sporting Cristal (72,25) y Atlético Grau (67,75).

En tanto, en el primer lugar aparece el PSG con 543 puntos, seguido por el Real Madrid con 494 y Chelsea con 483.

Por otra parte, desde el próximo rival de Alianza Lima ya calientan lo que será el primer enfrentamiento en Matute. "Si bien, los partidos de Copa no son fáciles. Son los cuartos de la Sudamericana y ellos llegaron hasta esta instancia igual que nosotros. Tienen mérito y son un gran equipo. Va a estar difícil, peleado y nosotros vamos a planificar el partido, entrenarlo y vamos a ir a ganar", indicó el delantero Nicolás Guerra en conferencia de prensa.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs 'U' de Chile en vivo por TV?

El Alianza Lima vs U. de Chile podrá ser sintonizado en diferentes países del mundo. En Perú y el resto de Sudamérica, el duelo por Copa Sudamericana podrá ser visto vía ESPN y en Disney Plus en plataformas de streaming. En tanto, podrás seguir la transmisión del minuto a minuto con RPP.pe.