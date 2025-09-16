Últimas Noticias
Letras en el tiempo
Novelas contra el olvido
EP 35 • 40:34
El poder en tus manos
EP216 | INFORMES | Cédula electoral 2026: lo que debes saber para votar por senadores y diputados
EP 216 • 03:15
Entrevistas ADN
Fiscal de la Nación dice que no debe salir del cargo y acusa a la JNJ de venganza
EP 1868 • 14:30

Alianza Lima se motiva: es el club peruano mejor ubicado en el nuevo Ránking de la IFFHS

Alianza busca de manera histórica las semifinales de la Sudamericana.
Alianza busca de manera histórica las semifinales de la Sudamericana. | Fuente: Club Alianza Lima
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), en la previa del partido ante la U. de Chile, puso a Alianza Lima a poco del Top 100.

Ultima detalles. Alianza Lima se alista para jugar en casa contra la U. de Chile en lo que será la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

En la previa de este cotejo de local para Alianza Lima contra la Universidad de Chile, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (International Federation of Football History and Statistics en inglés) dio cuenta de cómo están las posiciones de todos los clubes a nivel mundial.

Así, en su última actualización en el Ránking IFFHS, Alianza aparece como el mejor club peruano al ubicarse en el lugar 102 en la tabla.

Alianza Lima en la previa contra U. de Chile

Según el citado ránking, los blanquiazules han alcanzado un puntaje de 149,75 en el período que va desde el 1 de septiembre del año pasado hasta 31 de agosto de 2025. Esto se debe a su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Por debajo de la escuadra de La Victoria, el más cercano club peruano es Universitario de Deportes, actual bicampeón de la Liga1 Te Apuesto y que alcanzó los octavos de final de la Libertadores. Los cremas cuentan con 110,25.

Además, detrás de Alianza Lima y la 'U', como tercer club nacional mejor ubicado está Cienciano. Los cusqueños jugaron los octavos de la Sudamericana y tienen 86,25 de puntaje. También se encuentran FBC Melgar (83,5), Sporting Cristal (72,25) y Atlético Grau (67,75).

En tanto, en el primer lugar aparece el PSG con 543 puntos, seguido por el Real Madrid con 494 y Chelsea con 483.

Por otra parte, desde el próximo rival de Alianza Lima ya calientan lo que será el primer enfrentamiento en Matute. "Si bien, los partidos de Copa no son fáciles. Son los cuartos de la Sudamericana y ellos llegaron hasta esta instancia igual que nosotros. Tienen mérito y son un gran equipo. Va a estar difícil, peleado y nosotros vamos a planificar el partido, entrenarlo y vamos a ir a ganar", indicó el delantero Nicolás Guerra en conferencia de prensa.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs 'U' de Chile en vivo por TV?

El Alianza Lima vs U. de Chile podrá ser sintonizado en diferentes países del mundo. En Perú y el resto de Sudamérica, el duelo por Copa Sudamericana podrá ser visto vía ESPN y en Disney Plus en plataformas de streaming. En tanto, podrás seguir la transmisión del minuto a minuto con RPP.pe.

