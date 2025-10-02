Di Benedetto habló por primera vez de la dura lesión a Erick Gonzales y criticó comunicado de Sport Boys

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario sigue en la cima del Torneo Clausura 2025. Y es que los cremas le ganaron 2-0 a Alianza Atlético en Trujillo con Matías Di Benedetto como titular, aunque el zaguero argentino dejó un poco de lado el resultado de su conjunto.

Sucede que Matías Di Benedetto, quien fue titular en Universitario de Deportes, habló por primera vez del comunicado de Sport Boys -en septiembre pasado- en donde la tienda rosada lanzó fuertes comentarios por su "ingreso desleal" a Erick Gonzales en la fecha 5. Por lo mismo, el jugador del cuadro chalaco resultó con un "esguince de tobillo lateral y ligamento colateral interno de rodilla izquierda".

"Nunca me expresé porque me dolió. A mí me conocen hace tres años acá en Perú y jamás he sido malintencionado. Fue una jugada que disputo con behemencia, sí, pero sin la intención de lastimar", indicó el defensa de Universitario a L1 Max.

El comunicado de Sport Boys por Matías Di Benedetto.Fuente: Club Sport Boys Association

Di Benedetto y lo que dijo sobre Sport Boys

Asimismo, lamentó el comunicado del cuadro del Callao y mencionó que hubo mala fortuna en la lesión de Gonzales.

"Pienso que los que saben de fútbol saben que disputo la pelota y fue mala suerte. Me dolió el comunicado y no entiendo cómo personas que manejan redes de un club se hayan dirigido de mí de esa manera. El club ('U') bajó la situación y se estaba ensuciando, cosa que no me merezco", mencionó.

Posteriormente, el popular 'Tano' destacó la victoria sobre el elenco 'churre', lo cual los pone más cerca de alcanzar el ansiado tricampeonato de la Liga1 Te Apuesto.

"Logramos tres puntos de oro ahora porque sabemos la calidad de jugadores que tiene Alianza Atlético. En el Clausura es el que menos goles en contra tiene y esta cancha es difícil. Un digno rival", apuntó el futbolista de Universitario.

Lo que le viene a Universitario

Universitario, que es dirigido por el técnico Jorge Fossati, jugará el domingo en el Estadio Monumental U Marathon contra Juan Pablo II College.

En lo que respecta a la tabla de posiciones, los cremas son líderes con 27 puntos, 5 unidades de ventaja que su más cercano perseguidor; Cusco FC.