Por todo lo alto: Kenji Cabrera se coronó campeón de la Copa Canadiense con Vancouver Whitecaps

Tras sus destacadas actuaciones en Melgar, Kenji Cabrera firmó por el Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer (MLS) y ya puede decir que es campeón con su conjunto en tierras norteamericanas.

Y es que, con Kenji Cabrera en cancha, Vancouver Whitecaps le ganó 4-2 a Vancouver FC en condición de local y con ello se coronó como campeón de la Copa Canadiense 2025. El delantero peruano ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Rayan Elloumi a los 68 minutos.

Para el cuadro de Cabrera marcaron Ali Ahmed (5' y 36'), Thomas Müller (10' de penal) y Ryan Gauld (83'). En tanto, para la visita anotaron Thierno Bah y Nicolás Mezquida a los 35 y 85 minutos, respectivamente.

BATTLE OF THE NORTH IS BLUE & WHITE *ONCE AGAIN*! 🔵⚪️#VWFC | #CanChamp pic.twitter.com/oVi0hOHmX7 — X - Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) October 2, 2025

Kenji Cabrera celebra con Vancouver Whitecaps

El internacional con la Selección Peruana, de esta manera, logró su segundo título en su carrera profesional a los 22 años de edad.

Ya con la camiseta del FBC Melgar, el atacante nacional había alcanzado el Torneo Apertura 2022 de la Liga1 Te Apuesto.

Ahora, la meta del Vancouver Whitecaps es destacar en lo que queda de temporada de la MLS. Su elenco, por ejemplo, ya está clasificado a la etapa de los playoffs en la campaña 2025.

Actualmente, los dirigidos por el director técnico Jesper Sorensen son segundos en la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste con 57 puntos, solo por debajo de San Diego FC por diferencia de goles.

El presente de Vancouver Whitecaps

Hay que tener en cuenta que, este sábado 5 de octubre, el Vancouver Whitecaps FC de Kenji Cabrera recibe a San José Earthquakes por una nueva jornada de la MLS.

Luego, se le vienen partidos contra Orlando City (en donde ataja Pedro Gallese) y FC Dallas. De esta manera acabará la temporada regular de la MLS para el elenco canadiense.