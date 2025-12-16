Alianza Lima: ¿cuáles son sus posibles rivales en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026?

Alianza Lima no consiguió ganar los play-offs de la Liga1 Te Apuesto, por lo que se convirtió en Perú 4 para la Copa Libertadores 2026. Esto significa que los blanquiazules nuevamente competirán en el máximo certamen del continente desde la Fase 1.

Este año, con Néstor Gorosito, en su largo recorrido internacional sortearon las tres etapas preliminares y se instalaron en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores. Ahora, con Pablo Guede en el banquillo, apuntan a conseguir una campaña similar.

Alianza Lima está en la Fase 1 y tras conocerse la última actualización del Ranking Conmebol (ocupa la plaza 40), se determinó que los íntimos integrarán el bolillero 1 para el sorteo de esta instancia.

Estando en el bolillero 1, su rival será sí o sí uno de los tres equipos que aparecen en el bolillero 2. En ese grupo aparecen el 2 de Mayo de Paraguay, el Juventud de las Piedras de Uruguay y el representante Bolivia 4, que será The Strongest o San Antonio Bulo Bulo.

La plaza boliviana se conocerá tras finalizar la Copa Paceña, que está en instancia de ‘semis’. Si The Strongest o Bolívar logran el título, al ya estar en la Libertadores mediante la liga local, liberarán esa plaza para San Antonio.

El sorteo se realizará el jueves 18 de diciembre en Luque, la sede de Conmebol, de manera virtual.

Copa Libertadores 2026: bombos de la Fase 1

BOMBO 1 BOMBO 2 Alianza Lima - Perú (#40) 2 de mayo - Paraguay (#247) Deportivo Táchira - Venezuela (#50) Juventud de las Piedras - Uruguay (#287) Universidad Católica - Ecuador (#69) Bolivia 4 (The Strongest o San Antonio Bulo Bulo)

🙌 ¡El Top 50 del Ranking CONMEBOL 2026! 🤔 ¿En qué puesto está tu equipo? pic.twitter.com/6EiGEio9gZ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 15, 2025

Sorteo de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

De los 47 equipos clasificados para la Copa Libertadores 2026, 6 comenzarán la Fase 1, en la cual se disputarán 3 plazas para la Fase 2. Los 3 clubes que surjan como clasificados de esta Fase 1 completarán la composición de 16 equipos para la Fase 2.

La Fase 1 la disputarán los equipos clasificados de Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela en llaves determinadas por sorteo.

Los equipos que conformarán cada bolillero estarán distribuidos de acuerdo a sus ubicaciones en el Ranking de Clubes Conmebol.

En el bolillero 1 están los elencos de mejor posicionamiento en dicho ranking, y serán locales en el partido de vuelta. Entre ellos está Alianza Lima, que cerrará su serie jugando en el Alejandro Villanueva.

De acuerdo con el calendario de Conmebol para la Copa Libertadores 2026, los partidos de ida se realizarán en la primera semana de febrero y los cotejos de vuelta se jugarán una semana después.