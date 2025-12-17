Con Alianza Lima y Sporting Cristal: así están los bolilleros de Fase 1 y 2 en el sorteo de la Copa Libertadores 2026

Todo casi listo para un día importante. Y es que este jueves 18 de diciembre (10:00 a.m. horario peruano), en la ciudad paraguaya de Luque, se llevará a cabo el sorteo de las tres fases previas de la Copa Libertadores 2026.

En este sorteo de la Copa Libertadores tendrán presencia dos clubes peruanos. El primero es Alianza Lima, que va como Perú 4 al máximo torneo a nivel de clubes que organiza Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol), en tanto que como Perú 3 está Sporting Cristal.

Es a raíz del sorteo de la Libertadores que la Conmebol dio cuenta de los Bolilleros de cara a las instancias previas del certamen.

Fase 1

Bolillero 1: Alianza Lima (Perú), Deportivo Táchira (Venezuela) y Universidad Católica (Ecuador)

Bolillero 2: Rep. Bolivia, 2 de Mayo (Paraguay) y Juventud (Uruguay)

F ase 2

Bolillero 1: Botafogo (Brasil), Sporting Cristal (Perú), Guaraní (Paraguay), Independiente Medellín (Colombia), Argentinos Juniors (Argentina), Deportes Tolima (Colombia), Bahía (Brasil) y Huachipato (Chile)

Bolillero 2: Liverpool (Uruguay), Carabobo (Venezuela), O'Higgins (Chile), Rep. Bolivia, Rep Ecuador, Ganador Llave 1 de Fase 1, Ganador Llave 2 de Fase 1 y Ganador Llave 3 de Fase 1

¿Dónde ver el sorteo de la fase previa de Copa Libertadores 2026 en vivo por TV?



El sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026 se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido por Disney+ y el canal de YouTube de la Conmebol Libertadores.

Formato de la fase previa de Copa Libertadores 2026

La primera fase de la Copa Libertadores 2026 la jugarán seis equipos: uno de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Estos serán agrupados en tres llaves, y los ganadores clasificarán a la Fase 2.

En esta instancia, se unirán dos equipos de Brasil, Chile y Colombia; y un equipo de Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Acá, se jugarán ocho llaves, donde los ganadores clasificaran la Fase 3.