¡Atención, hincha! ¿Cuánto pagan las casas de apuestas por el Flamengo vs Palmeiras?

Flamengo y Palmeiras medirán fuerzas este sábado en búsqueda de sumar un nuevo título en la Copa Libertadores. Ambos clubes chocarán por la final que tendrá lugar el estadio Monumental, casa de Universitario de Deportes.

Flamengo ya sabe lo que es alzar una copa en la Libertadores en el Monumental de Lima, tras imponerse ante River Plate en la primera final única de la Libertadores en 2019.

En tanto, los equipos brasileños se entrenaron a puerta cerrada para no desvelar sus cartas en esta histórica final, la segunda de la Libertadores que enfrente a ambos equipos después de 2021, donde en aquel momento Palmeiras se llevó la victoria por 2-1.

En la casa de apuestas el favorito es Flamengo. En Apuesta Total una victoria del 'mengao' paga 2.40, mientras que el empate tiene una cuota 3.00 y el triunfo de Palmeiras tiene una cuota de 3.33.

Flamengo vs Palmeiras: ¿Quién es favorito según las apuestas?

Casa de apuestas Flamengo Empate Palmeiras Apuesta Total 2.40 3.00 3.33 Betano 2.40 3.00 3.30 Bet365 2.45 3.00 3.30 Coolbet 2.48 3.00 3.40 Doradobet 2.40 3.00 3.40