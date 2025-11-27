Últimas Noticias
Final Copa Libertadores 2025: sigue la previa del Flamengo vs. Palmeiras en el Estadio Monumental

No te pierdas ningín detalle de lo que será la gran final de la Copa Libertadores, la cual será protagonizada por los brasileros Flamengo y Palmeiras en la ciudad de Lima.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Así será el acceso al estadio para los hinchas de ambos equipos.

Flamengo, maravillado con el Monumental: "El más grande del Perú, casa de Universitario y 'Lolo' Fernández". Revísalo AQUÍ.

El partido está agendado para jugarse en el Estadio Monumental U Marathon, ubicado en la ciudad de Lima (Perú).

Este sábado 29 de noviembre, Flamengo y Palmeiras disputan el cotejo que determinará al nuevo campeón del torneo Conmebol.

¡Hola y bienvenidos a la previa de lo que será la gran final de la Copa Libertadores 2025!

Tags

Copa Libertadores Flamengo Palmeiras

