‼️🏆 ¡Atención hinchas! Los puntos de acceso para la Final, para tener en cuenta el sábado.— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 27, 2025
🔝 CONMEBOL #Libertadores | #GloriaEterna pic.twitter.com/YZVpqr18c3
Así será el acceso al estadio para los hinchas de ambos equipos.
Flamengo, maravillado con el Monumental: "El más grande del Perú, casa de Universitario y 'Lolo' Fernández". Revísalo AQUÍ.
El partido está agendado para jugarse en el Estadio Monumental U Marathon, ubicado en la ciudad de Lima (Perú).
Este sábado 29 de noviembre, Flamengo y Palmeiras disputan el cotejo que determinará al nuevo campeón del torneo Conmebol.
¡Hola y bienvenidos a la previa de lo que será la gran final de la Copa Libertadores 2025!
