Flamengo, maravillado con el Monumental: "El más grande del Perú, casa de Universitario y 'Lolo' Fernández" [VIDEO]

A dos días de un partidazo. Este sábado, Flamengo y Palmeiras se ven las caras en la ciudad de Lima por la gran final de la Copa Libertadores 2025.

Este cotejo será en el Estadio Monumental U Marathon y el recinto tiene buenos recuerdos para Flamengo porque allí ganó a River Plate en lo que fue la final de 2019. Justamente, el 'Mengao' publicó un video en el que no solo recuerda aquella final, sino también las bondades de la casa de la 'U'.

"Rodeado de montañas, guardianes de secretos milenarios, también está custodiado el recuerdo de aquellos años (2019 cuando derrotó a River)", es lo que indica Flamengo en un primer momento en imágenes publicadas en su canal de YouTube.

Flamengo aguarda la nueva final de la Copa Libertadores. | Fuente: Flamengo TV

Flamengo y el Estadio Monumental

Luego, resaltaron la vibra que le genera el estadio ubicado en el distrito limeño de Ate, el cual acogerá su segunda final de Libertadores.

"80 mil asientos, el estadio más grande del Perú y casa de Universitario, con Teodoro Lolo Fernández inmortalizado como goleador. Ningún texto podría transmitir el espíritu del Monumental. Sus gradas tocan casi el cielo y cada paso parece diseñado para poner a prueba la valentía de los que sueñan en grande", agregaron.

Por último, desde el Flamengo se tienen fe en que el estadio crema tendrá otra a vez a su conjunto como campeón de la Copa Libertadores de América.

"Este gigante andino se transforma en un templo rojinegro (...) de Lolo Fernández a Gabigol, De Arrascaeta, Bruno Henrique. ¿Por qué no otra vez?", indicaron.

¿Qué canal transmite el Flamengo ante Palmeiras por la final de la Copa Libertadores?

El partido de Flamengo contra Palmeiras va por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney+. RPP lo tiene en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que la web RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.