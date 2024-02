Confirmado: final de la Copa Libertadores 2024 se disputará en Buenos Aires

Confirmado. La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) confirmó este martes que la final de la Copa Libertadores 2024 se disputará en la ciudad de Buenos Aires.

A través de un breve mensaje publicado en su cuenta de X, la entidad deportiva informó que la capital argentina será sede de la final del torneo de clubes más importante del continente. Sin embargo, no ha indicado cuál sería el estadio.

"Es oficial: Buenos Aires será sede de la final de la Copa Libertadores 2024. ¡Qué alegría recibirlos en nuestro país CONMEBOL!", escribió la AFA en sus redes sociales.



De esta manera, Buenos Aires albergará por primera vez una final de Copa Libertadores desde que se juega a un solo partido.

La última vez que se disputó una final de Copa Libertadores fue en el 2018, en el partido de ida entre River Plate vs. Boca Juniors. Como se recuerda, el encuentro de vuelta se jugó en Madrid debido a los imprevistos que ocurrieron previo al encuentro en el Estadio Monumental.

Desde entonces, la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) otorgó la organización de la final de la Copa Libertadores a Lima, Río de Janeiro (en dos ocasiones), Montevideo y Guayaquil.



Y aunque no se ha anunciado el nombre del estadio que será sede, todo parece indicar que se tratará del Estadio Monumental de River Plate, capaz de albergar a más de 85 000 espectadores después de su última remodelación.



De esta manera, la capital argentina volverá a vivir una instancia final de un torneo que ya ha disfrutado en numerosas ocasiones, salvo en 1962, cuando albergó el partido de desempate entre Santos vs. Peñarol. Las otras 19 finales vividas en Buenos Aires implicaron a equipos locales. Once de ellas tuvieron como protagonista a Boca Juniors, seis a River Plate y una a Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield y San Lorenzo.



