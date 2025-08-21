Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 21 de agosto | (San Pío X) - "El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren"
EP 1054 • 12:03
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

Universitario vs Palmeiras en vivo: ¿Cómo ver desde tu celular la vuelta de los octavos de Copa Libertadores?

Universitario visita a Palmeiras en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.
Universitario visita a Palmeiras en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. | Fuente: Universitario
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Conoce cómo seguir la visita de Universitario ante Palmeiras en el Allianz Parque por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario vs Palmeiras en vivo se enfrentan en Brasil por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El elenco ‘crema’ cayó en la ida por 4-0 y ahora apunta a afrontar de una manera decorosa el choque de vuelta para reducir la diferencia en el global. ¿Cómo ver desde tu celular? Conoce todos los detalles con RPP.

► Universitario vs. Palmeiras EN VIVO: sigue EN DIRECTO la vuelta de octavos de Copa Libertadores 2025

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Palmeiras en vivo por la vuelta de octavos de Copa Libertadores 2025?

El partido Palmeiras vs Universitario se disputará este jueves 21 de agosto en el Allianz Parque de Sao Paulo, con aforo para más de 43 mil asistentes. El choque por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 comenzará desde las 7:30 p.m. de Perú y 9:30 p.m. de Brasil.

¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras en vivo por la vuelta de los octavos de Copa Libertadores 2025?

  • En Perú, el partido Palmeiras vs Universitario empieza a las 7:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Palmeiras vs Universitario empieza a las 9:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Palmeiras vs Universitario empieza a las 7:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Palmeiras vs Universitario empieza a las 7:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Palmeiras vs Universitario empieza a la 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Palmeiras vs Universitario empieza a la 8:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Palmeiras vs Universitario empieza a las 9:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Palmeiras vs Universitario empieza a las 9:30 p.m.
  • En Chile, el partido Palmeiras vs Universitario empieza a las 8:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Palmeiras vs Universitario empieza a las 9:30 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Palmeiras vs Universitario empieza a las 6:30 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Palmeiras vs Universitario empieza a las 8:30 p.m.
  • En España, el partido Palmeiras vs Universitario empieza a las 2:30 a.m. (22 de agosto)
  • En Italia, el partido Palmeiras vs Universitario empieza  a las 2:30 a.m. (22 de agosto)
  • En Francia, el partido Palmeiras vs Universitario empieza  a las 2:30 a.m. (22 de agosto)

¿Dónde ver el Universitario vs Palmeiras en vivo por TV y streaming?

El duelo entre Universitario y Palmeiras será sintonizado en diferentes países del mundo. En Perú y el resto de Sudamérica, el choque por la Copa Libertadores 2025 podrá ser visto a través de ESPN y en Disney Plus vía plataformas de streaming. En tanto, el minuto a minuto lo puedes seguir con RPP.pe.

¿Cómo sintonizar ESPN en vivo, el Universitario vs Palmeiras?

  • Para ver ESPN desde Movistar TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 200 HD, 483 SD y 884 HD.
  • Para ver ESPN desde Claro TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD.
  • Para ver ESPN desde DirecTV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 621 SD y 1621 HD. 

Universitario vs Palmeiras: alineaciones posibles

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael, Joaquín Piquerez; Emiliano Mrartinez, Lucas Evangelista, Mauricio; José Manuel López, Ramón Sosa y Vítor Roque.

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Jairo Concha, César Inga; Edison Flores y Alex Valera.

Te recomendamos

Video recomendado

Calculadora Copa Libertadores

¿Qué necesitan Alianza Lima y Universitario para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Universitario de Deportes Palmeiras Copa Libertadores ESPN en vivo Partidos de hoy

Más sobre Copa Libertadores

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA