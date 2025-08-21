Universitario vs Palmeiras en vivo: ¿Cómo ver desde tu celular la vuelta de los octavos de Copa Libertadores?

Conoce cómo seguir la visita de Universitario ante Palmeiras en el Allianz Parque por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario vs Palmeiras en vivo se enfrentan en Brasil por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El elenco ‘crema’ cayó en la ida por 4-0 y ahora apunta a afrontar de una manera decorosa el choque de vuelta para reducir la diferencia en el global. ¿Cómo ver desde tu celular? Conoce todos los detalles con RPP.

► Universitario vs. Palmeiras EN VIVO: sigue EN DIRECTO la vuelta de octavos de Copa Libertadores 2025

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Palmeiras en vivo por la vuelta de octavos de Copa Libertadores 2025?

El partido Palmeiras vs Universitario se disputará este jueves 21 de agosto en el Allianz Parque de Sao Paulo, con aforo para más de 43 mil asistentes. El choque por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 comenzará desde las 7:30 p.m. de Perú y 9:30 p.m. de Brasil.

¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras en vivo por la vuelta de los octavos de Copa Libertadores 2025?

En Perú , el partido Palmeiras vs Universitario empieza a las 7:30 p.m.

, el partido Palmeiras vs Universitario empieza a las 7:30 p.m. En Brasil , el partido Palmeiras vs Universitario empieza a las 9:30 p.m.

, el partido Palmeiras vs Universitario empieza a las 9:30 p.m. En Colombia, el partido Palmeiras vs Universitario empieza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido Palmeiras vs Universitario empieza a las 7:30 p.m.



En Bolivia, el partido Palmeiras vs Universitario empieza a la 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Palmeiras vs Universitario empieza a la 8:30 p.m.

En Argentina, el partido Palmeiras vs Universitario empieza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Palmeiras vs Universitario empieza a las 9:30 p.m.



En Chile, el partido Palmeiras vs Universitario empieza a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el partido Palmeiras vs Universitario empieza a las 9:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Palmeiras vs Universitario empieza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Palmeiras vs Universitario empieza a las 8:30 p.m.

En España, el partido Palmeiras vs Universitario empieza a las 2:30 a.m. (22 de agosto)

En Italia, el partido Palmeiras vs Universitario empieza a las 2:30 a.m. (22 de agosto)

En Francia, el partido Palmeiras vs Universitario empieza a las 2:30 a.m. (22 de agosto)

¿Dónde ver el Universitario vs Palmeiras en vivo por TV y streaming?

El duelo entre Universitario y Palmeiras será sintonizado en diferentes países del mundo. En Perú y el resto de Sudamérica, el choque por la Copa Libertadores 2025 podrá ser visto a través de ESPN y en Disney Plus vía plataformas de streaming. En tanto, el minuto a minuto lo puedes seguir con RPP.pe.

¿Cómo sintonizar ESPN en vivo, el Universitario vs Palmeiras?

Para ver ESPN desde Movistar TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 200 HD, 483 SD y 884 HD.

Para ver ESPN desde Claro TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD.

Para ver ESPN desde DirecTV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 621 SD y 1621 HD.

Universitario vs Palmeiras: alineaciones posibles

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael, Joaquín Piquerez; Emiliano Mrartinez, Lucas Evangelista, Mauricio; José Manuel López, Ramón Sosa y Vítor Roque.

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Jairo Concha, César Inga; Edison Flores y Alex Valera.