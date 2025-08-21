Últimas Noticias
Jueves 21 de agosto | (San Pío X) - "El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren"
EP 1054 • 12:03
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

¿Independiente o 'U' de Chile? Alianza Lima expresa su rechazo a la violencia y espera comunicado de la Conmebol

Alianza Lima clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Alianza Lima clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, habló del próximo rival en la Copa Sudamericana, de los refuerzos de este año y de la campaña internacional.

Alianza Lima vive horas de expectativa para saber cuál será el equipoi que enfrentará en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Luego de eliminar a Universidad Católica de Ecuador, en la siguiente instancia del torneo podría enfrentar a Independiente de Avellaneda o Universidad de Chile. Sin embargo, ambos clubes están a la espera de un castigo por parte de la Conmebol.

Hay que indicar que la violencia tomó las tribunas del Estadio Libertadores de América, casa de Independiente, en donde sus seguidores y los del cuadro chilenos protagonizaron hechos de violencia que han dejado al menos 10 heridos graves y cerca de 90 detenidos.

Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, lamentó lo sucedido en el estadio de Independiente e indicó que en la entidas blanquiazul solo queda esperar el comunicado de la Conmebol, que podría emitir un comunicado sin precedentes.

"A nosotros no nos corresponde pedir nada, Conmebol tomará una decisión y nosotros estamos a la espera de lo que decidan. Lo único que podemos opinar es que es una desgracia y rechazamos la violencia", señaló.

Asimismo, Cavada agregó que Alianza Lima contó con "argumentos" para eliminar a Universidad Católica de Ecuador, a la cual le ganó por 2-1 de visitante con goles de Eryc Castillo y Kevin Quevedo.

"Hemos tenido los argumentos para poder salir adelante y ahora tenemos la satisfacción de avanzar", agregó a 'Negrini lo Sabe' de Radio Ovación.

Conmebol elogió a jugadores de Alianza

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) destacó en sus redes sociales el triunfo de Alianza Lima ante Universidad Católica de Ecuador que le otorga al club peruano su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Además, destacó en un par de publicaciones los goles anotados por el peruano Kevin Quevedo y el ecuatoriano Eryc Castillo en el Estadio Atahualpa de Quito.

"Definición TOP de Eryc Castillo", señaló el máximo ente del fútbol sudamericano en referencia al gol de Castillo.

Por su parte, sobre el tanto de Quevedo sostuvo que fue "una definición top". El delantero, que el año pasado vistió la camiseta de la Católica, firmó un golazo con un disparo desde fuera del área que se filtró por el ángulo superior izquierdo.

Castillo, en el minuto 39, y Quevedo, a los 82, convirtieron los goles del triunfo aliancista a domicilio de la Católica, que debió remontar el tanto que el panameño Azarías Londoño marcó a los 18 minutos para el conjunto local.

