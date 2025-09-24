Últimas Noticias
EP218 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿cómo elegirán los peruanos a los próximos senadores?
EP 218 • 04:13
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45

Estudiantes vs. Flamengo: ¿a qué hora juegan y dónde ver por cuartos de la Copa Libertadores 2025?

Señal TV, Estudiantes vs Flamengo por la Copa Libertadores.
Señal TV, Estudiantes vs Flamengo por la Copa Libertadores. | Fuente: RPP
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Flamengo ganó 2-1 la ida contra Estudiantes y ahora, de visita, espera pasar a las semifinales.

Estudiantes vs. Flamengo se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el marco de la vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El 'Pincha', como se le conoce a Estudiantes de La Plata, buscará hacerse fuerte como local para intentar dar vuelta un resultado (2-1) que no refleja la superioridad demostrada por el conjunto brasileño en el duelo de ida.

Flamengo comenzó ganando por 2-0 tras dos rápidos goles de Pedro y del uruguayo Guillermo Varela, en una primera mitad en la que parecía que se encaminaba a liquidar la serie con una goleada.

Los dirigidos por Eduardo Domínguez lograron resistir gracias a un gran rendimiento de su portero, el exinternacional uruguayo Fernando Muslera, y en la segunda mitad lograron una leve mejoría.

¿Cómo llegan Flamengo y Estudiantes a la vuelta de los cuartos de Copa Libertadores 2025?

El 'Mengao' viene de empatar a uno con Vasco de Gama en el Brasileirao, mientras que el elenco argentino le ganó 1-0 a Defensa y Justicia en la Liga Profesional.

¿Cuándo y dónde juegan Estudiantes vs Flamengo en vivo por la vuelta de los cuartos de Copa Libertadores 2025?

El partido está programado para el jueves 25 de septiembre en el Jorge Luis Hirschi. El recinto tiene una capacidad para 32,530 espectadores.

¿A qué hora juegan Estudiantes vs Flamengo en vivo por la vuelta de los cuartos de Copa Libertadores 2025?

  • En Perú, el partido Estudiantes vs Flamengo comienza a las 7:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Estudiantes vs Flamengo comienza a las 9:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Estudiantes vs Flamengo comienza a las 9:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Estudiantes vs Flamengo comienza a las 7:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Estudiantes vs Flamengo comienza a las 9:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Estudiantes vs Flamengo comienza a las 7:30 p.m.
  • En Chile, el partido Estudiantes vs Flamengo comienza a las 8:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Estudiantes vs Flamengo comienza a las 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Estudiantes vs Flamengo comienza a las 8:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Estudiantes vs Flamengo comienza a las 9:30 p.m.

¿Dónde transmiten el Estudiantes vs Flamengo en vivo por TV y streaming?

El partido de Estudiantes contra Flamengo será transmitido por las señales de ESPN, Disney+ y FOX Sports (Argentina). RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Estudiantes vs Flamengo: alineaciones posibles

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Facundo Farías, Cristian Medina y Guido Carrillo.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Saúl Ñíguez, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino y Pedro.

(Con información de EFE)

