Presidente de Conmebol por la final de la Copa Libertadores: "El 29 de noviembre nos vemos en Lima"

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, salió al frente ante un eventual cambio de sede en la final de la Copa Libertadores 2025.
Por segunda vez, Lima tendrá la gran final de la Copa Libertadores. Y es que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), para este 2025, escogió a la capital peruana para albergar tal partido en el Estadio Monumental U Marathon.
Es por ello que, respecto de este partido, Alejandro Domínguez tuvo uso de la palabra. El mandamás de Conmebol usó su cuenta de X para aumentar la expectativa de cara al cotejo en la casa de Universitario de Deportes.
"¡Cada vez más cerca de otra Final Única de la CONMEBOL Libertadores! El 29 de noviembre nos vemos en Lima para vivir la fiesta del fútbol", indicó en la citada red social.
La final de la Copa Libertadores
Su apunte se da luego que se barajara la posibilidad que Lima pierda la sede debido a la coyuntura social y política que vive el país.
Respecto a ello, fuentes de Universitario aseguraron a RPP que, por el momento, no tienen información de una posible modificación de la sede de la final y que vienen trabajando de acuerdo con el cronograma establecido.
Quien también se pronunció fue el director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari.
"Quiero tratar de enviar un mensaje, dentro de mis posibilidades, de hacer un llamado a la calma. Pasamos por una situación compleja políticamente y eso afecta a todos; el sector fútbol no es uno que esté a un lado. Está incrustado en la problemática del país", indicó el también exadministrador de la 'U' sobre la final de la Copa Libertadores.
¿Cómo se jugarán las semifinales de la Copa Libertadores?
Partidos de ida
Flamengo vs. Racing
- Fecha: 22 de octubre
- Hora: 7:30 p.m.
LDU vs. Palmeiras
- Fecha: 23 de octubre
- Hora: 7:30 p.m.
Partidos de vuelta
Racing vs. Flamengo
- Fecha: 29 de octubre
- Hora: 7:30 p.m.
Palmeiras vs. LDU
- Hora: 30 de octubre
- Hora: 7:30 p.m.
¿Qué necesitan Alianza Lima y Universitario para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.