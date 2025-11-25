Alonso Correa en los Juegos Bolivarianos 2025: ¿cuándo debuta y dónde ver el surf shortboard?

Alonso Correa en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 EN VIVO: sigue el debut del deportista olímpico en la modalidad shortboard de surf, que se realizará este miércoles 26 de noviembre desde las 07:00 a.m. en el Centro de Alto Rendimiento Punta Rocas, en Punta Negra (Lima). Todos los detalles los encontrarás en RPP.pe.

Alonso Correa puso al país expectante de su rendimiento en los últimos Juegos Olímpicos, donde estuvo a muy poco de colgarse una medalla. Ahora no elude a la responsabilidad de pelear por lo máximo en los Juegos Bolivarianos 2025.

“La meta es ir con todo, sacar las medallas, representar al país de la mejor manera”, le dijo a RPP en la previa de su estreno.

Aunque Alonso Correa es el surfista peruano con mejor presente a nivel mundial, quiere sumar sus primeras medallas en los eventos multideportivos.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Cuándo es el debut de Alonso Correa en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025?

Alonso Correa comienza su participación en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, compitiendo en la modalidad shortboard de surf, el miércoles 26 de noviembre.

¿A qué hora es el debut de Alonso Correa en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025?

El debut de Alonso Correa en la modalidad shortboard de surf de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 será desde las 07:00 a.m., en el Centro de Alto Rendimiento Punta Rocas, en Punta Negra (Lima). Las pruebas de surf está programadas a comenzar cada día en el mismo horario.

¿Dónde ver EN VIVO la prueba de surf con Alonso Correa en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025?

En Perú, los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 podrán seguirse EN VIVO y de manera GRATUITA por el canal de YouTube de RPP Deportes, disponible en TV Smart, celulares, Tablets, PCs y más dispositivos.

RPP Deportes cuenta con señales simultáneas para la transmisión de las competencias EN DIRECTO desde los diversos escenarios de los Juegos Bolivarianos.

En Colombia, el evento se verá a través Señal Colombia, disponible de manera gratuita por TV en señal abierta.

¿Cuáles son las medallas y logros más destacados de Alonso Correa?

Alonso Correa clasificó por primera vez a los Juegos Olímpicos en la edición París 2024, obteniendo el diploma olímpico por quedar en el cuarto puesto.

En 2016 logró el segundo lugar del ISA World Junior 2016. En 2023 se coronó campeón en el ISA World Surfing Games en El Salvador, como parte del equipo peruano.

El tablista peruano también compite en los Qualifying Series de la World Surfing League.