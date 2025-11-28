Final de la Copa Libertadores: ¿cuáles son las medidas de seguridad en la calle 'Las Pizzas' en Miraflores?

Sergio Tapia, vocero de la municipalidad de Miraflores, detalló las medidas de seguridad en el distrito luego de los reportes de aglomeración y falta de limpieza en las calle Las Pizzas, punto de concentración de hinchas brasileños por la final de la Copa Libertadores.

El vocero informó a RPP que se han instalado vallas de seguridad para realizar el control de las personas que lleguen con bebidas alcohólicas, así como informar que no se puede beber en la vía pública.

"Las hemos instalado en el día de hoy para poder controlar a las personas que llegan con bebidas alcohólicas y enseñar que en las calles de Miraflores no se puede beber en la vía pública y en esta zona no se puede llegar con bebidas alcohólicas", declaró a RPP.

"Tenemos policías y serenazgo, el área de fiscalización y riesgo de desastres, un despliegue de la Policía y la Municipalidad para controlar a las personas que están llegando, la gran mayoría llega a divertirse pero tienen que convivir con los vecinos miraflorinos quienes están preocupados que la limpieza, orden y seguridad en sus calles", añadió Sergio Tapia.

Agregó que están entregando tarjeta con información de que la municipalidad se encuentra vigilando las cámaras de seguridad, así como redoblando la presencia de serenazgo en el distrito.

"Pedimos a los extranjeros que tengan respeto por las normas de urbanización en Lima y Miraflores. Pedimos a los vecinos de Miraflores que estén tranquilos, contamos con 700 cámaras y 700 policiales que controlan el orden y limpieza así como de la orientación", declaró.

Además, RPP logró conversar con un miembro de serenazgo, quien conoce el idioma portugués y orienta a los hinchas del Flamengo y Palmeiras en zonas turísticas y de consumo.