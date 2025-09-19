Conmebol le retiró la retiró la tarjeta roja a Gonzalo Plata y jugará la vuelta del Flamengo vs. Estudiantes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hubo molestia en el club 'rubonegro'. Y es que el delantero ecuatoriano Gonzalo Plata fue expulsado de manera incorrecta en el partido de Flamengo contra Estudiantes, según un video que publicó la misma Conmebol.

"No se configura infracción del atacante. El árbitro amonesta incorrectamente al atacante y mostrando la tarjeta roja por doble amonestación", es lo que se indica de parte de Conmebol debido a la sanción al jugador de Flamengo.

Al respecto, en Flamengo no se quedaron de brazos cruzados e indicaron que reclamaron la tarjeta roja que el árbitro Andrés Rojas aplicó al atacante Plata. Por ello, el máximo ente del fútbol sudamericano le quitó la sanción a Plata, por lo que jugará la vuelta en La Plata.

Flamengo cuenta otra vez con Gonzalo Plata

"El Clube de Regatas do Flamengo informa que la Conmebol, mediante un comunicado oficial enviado a primera hora de la tarde de este viernes (19), ha retirado la sanción impuesta al delantero Gonzalo Plata por la segunda tarjeta amarilla y posterior expulsión recibida en el partido contra Estudiantes, celebrado el jueves pasado (18).", indicaron en un primer momento.



Asimismo, desde el 'Mengao' manifiestan que "con esta medida, el atleta está en condiciones de jugar con normalidad el partido de vuelta, programado para el próximo jueves (25) en Argentina".

¿Qué indicaron desde Flamengo tras la roja a Plata?

"Las imágenes del partido son claras e indiscutibles, revelando la magnitud de los errores cometidos. Las faltas anuladas y las tarjetas amarillas desproporcionadas revelan el desequilibrio en las decisiones arbitrales, que favorecen al equipo visitante", dijeron.

Además, le dieron un duro calificativo a la decisión del árbitro en mención por mostrarle la cartulina roja a Gonzalo Plata.

"La absurda expulsión confiando en que la Conmebol revisará urgentemente la decisión y revocará la sanción impuesta. Debe hacerse lo mismo para el próximo partido; de lo contrario, se corre el riesgo de perpetuar una injusticia que perjudicaría aún más la competición y mancharía su imagen internacional", agregaron.