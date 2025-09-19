Apunta a jugar: Anderson Santamaría se recuperó y viajó a Trujillo para el Universitario vs. UTC

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los cremas buscan una nueva victoria. Este sábado, Universitario visita a UTC en la ciudad de Trujillo, partido clave de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En la previa de este cotejo, Universitario de Deportes ganó 2-1 a Melgar, en Arequipa, y allí Anderson Santamaría sufrió una lesión. El defensor se retiró del campo casi entre lágrimas, aunque todo apunta a que será parte del encuentro contra el 'Gavilán'.

Resulta que Santamaría forma parte de la delegación de Universitario que viajó a tierras trujillanas para chocar con UTC, por una nueva jornada de la Liga1.

🔜 𝗣𝗥𝗢́𝗫𝗜𝗠𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢 𝗖𝗥𝗘𝗠𝗔



⚽ 𝘜𝘛𝘊 𝘷𝘴. 𝘜𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘢𝘳𝘪𝘰



🏆 𝘊𝘭𝘢𝘶𝘴𝘶𝘳𝘢 2025 - 𝘍𝘦𝘤𝘩𝘢 10



📅 𝘚𝘢́𝘣𝘢𝘥𝘰 20 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘵𝘪𝘦𝘮𝘣𝘳𝘦



⏱️ 7:00 𝘱.𝘮.



🏟️ 𝘌𝘴𝘵𝘢𝘥𝘪𝘰 𝘔𝘢𝘯𝘴𝘪𝘤𝘩𝘦 - 𝘛𝘳𝘶𝘫𝘪𝘭𝘭𝘰#LaGarraDelÚnicoGrande pic.twitter.com/auCG6G6dwS — Universitario (@Universitario) September 18, 2025

Santamaría, apto en Universitario

El internacional con la Selección Peruana, que tiene pasado en el Atlas y Santos Laguna, presentó un esguince de primer grado en unos de sus tobillos.

Este viernes entrenarán en el complejo deportivo de la Universidad César Vallejo. Allí, el técnico Jorge Fossati decidirá si el popular 'Santa' irá como titular.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que en lo que tiene que ver con el Apertura, Universitario goleó 6-0 a UTC en el Estadio Monumental. Lo ganó gracias a los goles de Matías Di Benedetto, Williams Riveros, Alex Valera, Jairo Concha, Edison Flores y Diego Churín.

En la tabla de posiciones del Clausura, en tanto, la 'U' marcha en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 18 puntos, solo una unidad por debajo del líder Cusco FC.

Así se juega la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1

Sábado 20 de septiembre

7:00 p.m. | UTC vs. Universitario (Estadio Mansiche - Trujillo)

Domingo 21 de septiembre

1:00 p.m. | Melgar vs. Los Chankas (Estadio Monumental UNSA - Arequipa)

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. Sporting Cristal (CD Juan Pablo II - Chongoyape)

5:30 p.m. | Sport Huancayo vs. Cienciano (Estadio IPD - Huancayo)

8:00 p.m. | Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos (Estadio Alejandro Villanueva - Lima)

Lunes 22 de septiembre

3:00 p.m. | Alianza Atlético vs. Ayacucho FC (Estadio Campeones del 36 - Piura)

7:15 p.m. | Cusco FC vs. ADT (Estadio Garcilaso de la Vega - Cusco)

7:30 p.m. | Sport Boys vs. Atlético Grau (Estadio Miguel Grau - Callao)