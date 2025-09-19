Últimas Noticias
Lima
89.7 FM /730 AM
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Piura
103.3 FM / 920 AM
Cusco
93.3 FM
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Apunta a jugar: Anderson Santamaría se recuperó y viajó a Trujillo para el Universitario vs. UTC

Santamaría ya sabe lo que es anotar con Universitario.
Santamaría ya sabe lo que es anotar con Universitario. | Fuente: Club Universitario de Deportes
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Universitario tiene disponible a Anderson Santamaría de cara a la jornada 10 del Torneo Clausura 2025.

Los cremas buscan una nueva victoria. Este sábado, Universitario visita a UTC en la ciudad de Trujillo, partido clave de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En la previa de este cotejo, Universitario de Deportes ganó 2-1 a Melgar, en Arequipa, y allí Anderson Santamaría sufrió una lesión. El defensor se retiró del campo casi entre lágrimas, aunque todo apunta a que será parte del encuentro contra el 'Gavilán'.

Resulta que Santamaría forma parte de la delegación de Universitario que viajó a tierras trujillanas para chocar con UTC, por una nueva jornada de la Liga1.

Santamaría, apto en Universitario

El internacional con la Selección Peruana, que tiene pasado en el Atlas y Santos Laguna, presentó un esguince de primer grado en unos de sus tobillos.

Este viernes entrenarán en el complejo deportivo de la Universidad César Vallejo. Allí, el técnico Jorge Fossati decidirá si el popular 'Santa' irá como titular.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que en lo que tiene que ver con el Apertura, Universitario goleó 6-0 a UTC en el Estadio Monumental. Lo ganó gracias a los goles de Matías Di Benedetto, Williams Riveros, Alex Valera, Jairo Concha, Edison Flores y Diego Churín.

En la tabla de posiciones del Clausura, en tanto, la 'U' marcha en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 18 puntos, solo una unidad por debajo del líder Cusco FC.

Así se juega la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1

Sábado 20 de septiembre

7:00 p.m. | UTC vs. Universitario (Estadio Mansiche - Trujillo)

Domingo 21 de septiembre

1:00 p.m. | Melgar vs. Los Chankas (Estadio Monumental UNSA - Arequipa)

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. Sporting Cristal (CD Juan Pablo II - Chongoyape)

5:30 p.m. | Sport Huancayo vs. Cienciano (Estadio IPD - Huancayo)

8:00 p.m. | Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos (Estadio Alejandro Villanueva - Lima)

Lunes 22 de septiembre

3:00 p.m. | Alianza Atlético vs. Ayacucho FC (Estadio Campeones del 36 - Piura)

7:15 p.m. | Cusco FC vs. ADT (Estadio Garcilaso de la Vega - Cusco)

7:30 p.m. | Sport Boys vs. Atlético Grau (Estadio Miguel Grau - Callao)

Descansan: Alianza Universidad y Deportivo Garcilaso

Tags
Universitario de Deportes Anderson Santamaría Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

