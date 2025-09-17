"Por su pasado en el fútbol peruano": en Chile dan a un firme candidato como nuevo técnico de la Selección Peruana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú tendrá un nuevo director técnico en el mediano plazo. Y es que con la confirmada salida de Óscar Ibáñez, la blanquirroja contará con un entrenador interino para sus próximos amistosos en fecha FIFA.

Jean Ferrari, director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) será el encargado de dar con el nuevo DT de la Selección Peruana y, en ese contexto, en tierras chilenas dan un con nombre que podría sumarse a la Videna: Gustavo Álvarez, quien actualmente dirige a la U. de Chile.

"Hay un candidato: Gustavo Álvarez. Asoma como candidato para la Selección Peruana, esto por su pasado en el fútbol peruano (dirigió a Atlético Grau y Sport Boys) y la buena campaña que han visto que ha hecho en Chile", indicaron en TNT Sports.

Gustavo Álvarez sabe lo que es ganar títulos en la U de Chile. | Fuente: Club Universidad de Chile

Gustavo Álvarez suena para Perú, según prensa chilena

Asimismo, destacaron algunas de las virtudes por las que es considerado para tomar las riendas del 'equipo de todos'.

"Se fue de Perú y salió campeón de primera división, de la Copa Chile y de la Supercopa. Ganó los tres torneos que hay acá y está en cuartos de la Sudamericana. También está Néstor Gorosito (como candidato) y otros nombres en una federación que busca director técnico", remarcan.

Hay que tener en cuenta que, en el futuro inmediato, Gustavo Álvarez será parte del partido en el que la Universidad de Chile visitará este jueves a Alianza Lima por la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

"Me gusta mucho (el país). Gratos recuerdos porque uno recuerda los lugares por cómo lo trataron. Me han tratado muy bien y estoy gratamente agradecido", mencionó el DT a su arribo al aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Óscar Ibáñez fuera de la Selección Peruana

De otro lado, el ahora exentrenador de la Selección Peruana, Óscar Ibáñez, dio cuenta de su marcha de la Videna luego de las Eliminatorias Sudamericanas.

"Cuando terminó todo, nos reunimos dos días; miércoles y jueves. Hablé con el presidente (Agustín Lozano) y me dijo que mantenía la propuesta. Después, conversé con Jean (Ferrari) y me comunicó que él pensaba otra cosa. A partir de ahí no tenía sentido seguir. No había que forzar nada, estaba dentro de lo que podía pasar", dijo.