Renovación confirmada: Néstor Gorosito cerró su continuidad con Alianza Lima por todo el 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Está definido. Néstor Gorosito continuará siendo el entrenador de Alianza Lima para la temporada 2026. RPP pudo conocer que el acuerdo entre el técnico y la directiva está confirmado y será anunciada la renovación en el transcurso de los próximos días.

"Yo no entro mucho en el circo y se han comentado muchas mentiras durante este tiempo. Seguramente esta semana que viene se firmará todo. A nosotros nos dieron el contrato, lo hemos firmado y lo tiene el club. La semana que viene seguro se anuncia", declaró ‘Pipo’ Gorosito a L1MAX previo al partido con Sport Huancayo, dando un paso adelante respecto al tema de su futuro en La Victoria.

La continuidad de Néstor Gorosito en Alianza Lima está totalmente confirmada y el contrato que tendrá con el club blanquiazul será por toda la temporada 2026.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

‘Pipo’ Gorosito se queda en Alianza Lima

El estratega argentino seguirá al mando del primer equipo por el próximo año y el club va definiendo los últimos puntos contractuales para hacer oficial el anuncio. Se estima que a más tardar en los primeros días de la próxima semana se dará a conocer la decisión.

Alianza está finalizando una temporada 2025 que lo ha tenido como protagonista en todas las competencias. No ganó el Apertura y en el Clausura aún mantiene opciones por el título de la Liga1 Te Apuesto, pero estas chances son remotas. En el plano internacional, se convirtió en el equipo del continente con más partidos jugados a nivel Conmebol (18) pasando por la Libertadores y la Copa Sudamericana.

En la Copa Libertadores, Alianza Lima eliminó a Nacional (Paraguay), Boca Juniors y Deportes Iquique en la fase preliminar. Quedó tercero en la fase de grupos y accedió a la Copa Sudamericana. En los play-offs dejó en carrera al Gremio de Brasil y a la Universidad Católica de Ecuador, mientras que cayó en cuartos de final ante el Universidad de Chile.

🔥MIRA EL RESUMEN DEL TRIUNFAZO DE ALIANZA LIMA



Los 'íntimos' ganaron 3 puntos en su visita a Huancayo con goles de Paolo Guerrero y Hernán Barcos. ⚽️



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzBb9k#L1MAX #Liga1 #TorneoClausura2025 pic.twitter.com/cZp95UfpQs — L1MAX (@L1MAX_) October 20, 2025

Gorosito, todo el 2026 en Alianza Lima

Con todo encaminado entre las partes involucradas solo para la oficialización, Alianza Lima buscará cerrar lo mejor posible la campaña en la Liga1 2025.

Los íntimos son segundos en la tabla acumulada con un punto más respecto a Cusco FC, aunque los dorados tienen un partido más por disputar. El equipo que finalice el Clausura en el segundo casillero de la general accederá directamente a las finales de los playoffs y evitará pasar por una llave de semifinales.

El ganador de los playoffs será el representante Perú 2 en la Copa Libertadores 2026, que significa participar en la fase de grupos de la competencia.