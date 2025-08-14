Palmeiras juega a otra velocidad: Universitario no pudo y llegó el 4-0 en el Monumental [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Duro golpe a Universitario. Los cremas no dieron la talla y cayeron a manos de Palmeiras en la ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Ya en el primer tiempo ganaba Palmeiras 3-0 gracias a los goles de Gustavo Gómez, José 'Flaco' López y Vitor Roque. Es más, en la segunda mitad el 'verdao' logró un tanto más en el marcador, estirando la ventaja en el Estadio Monumental U Marathon sobre Universitario de Deportes.

El nuevo gol de Palmeiras vino a los 75 minutos, otra vez obra del 'Flaco' López. La jugada se dio en un tiro de esquina y el jugador del 'verdao' cabeceó en el área crema tras un rebote en el poste.

El doblete del 'Flaco' López para el Palmeiras. | Fuente: ESPN

Palmeiras pasó por encima de la 'U'

En un primer momento, la jugada fue anulada por una posición adelantada. Sin embargo, y con una revisión en el VAR, el gol subió al marcador.

Finalmente fue un 4-0 a favor del 'verdao', con lo cual los dirigidos por el entrenador Abel Ferreira tienen pie y medio en la ronda de cuartos de final.

Para este partido, Universitario tuvo una oncena titular conformada por Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Jairo Concha, César Inga; Edison Flores y Alex Valera.

En tanto, la visita salió con Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael, Joaquín Piquerez; Emiliano Mrartinez, Lucas Evangelista, Mauricio; José Manuel López, Ramón Sosa y Vítor Roque.

